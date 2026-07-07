МОК временно отменил отстранение Олимпийского комитета России

Также Международный олимпийский комитет отменил санкции в отношении российских спортсменов

Международный олимпийский комитет временно отменил отстранение Олимпийского комитета России, которое действовало с октября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.

— Рекомендации IFs в отношении участия российских спортсменов больше не применяются, — сказано в сообщении.

Решение принято после проверки, проведенной Комиссией МОК по правовым вопросам. В организации отметили, что в состав ОКР больше не входят региональные спортивные организации с территорий, которые находятся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.

Известно, что ОКР подтвердила, что не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на этих территориях. В МОК заявили, что продолжат следить за ситуацией и оставляют за собой право принять дополнительные меры в случае необходимости.

— Впереди у российской сборной юношеские Олимпийские игры в Сенегале под флагом России осенью 2026 года, а также отбор на летние Олимпийские игры в США в 2028 году. Предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях, однако МОК дает четкий сигнал — олимпийское движение должны быть вне политики, — заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.



Напомним, что два месяца назад Международный олимпийский комитет оставил в силе решение о приостановке членства Олимпийского комитета России — такое решение было принято на заседании исполкома организации 6—7 мая. При этом комитет отменил рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов. Позднее со спортсменов из Белоруссии в разных спортивных федерациях стали снимать ограничения на национальную символику. Например, волейбол, фехтование и т. д.

Наталья Жирнова