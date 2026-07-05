Источник: УНИКС ведет переговоры с экс-звездой Единой лиги Ксавьером Рэтан-Мэйсом

Ранее баскетболист выступал в Единой лиге ВТБ за «Енисей»

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС ведет переговоры с канадским защитником Ксавьером Рэтан-Мэйсом. Об этом сообщает telegram-канал «Перехват».

По информации источника, стороны находятся в стадии активных переговоров. Ранее баскетболист выступал в Единой лиге ВТБ за «Енисей».

Рэтан-Мэйс до сих пор является рекордсменом Единой лиги по средней результативности — 25,4 очка за матч, а также по количеству заработанных на себе фолов в одной игре. После выступления в России защитник продолжил карьеру в испанском «Реале» и немецкой «Баварии», с которыми играл в Евролиге. В минувшем сезоне в составе мюнхенского клуба он в среднем набирал 7,3 очка, а также совершал 1,7 подбора и 1,8 результативной передачи за матч.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как отмечает «Перехват», интерес к игроку проявляют сразу несколько клубов Единой лиги ВТБ, однако именно УНИКС в настоящее время ведет переговоры о его возможном переходе.

Напомним, что защитник Си Джей Брайс возвращается в УНИКС. Соглашение с 29-летним американцем рассчитано на один год.

Наталья Жирнова