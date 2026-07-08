ФИФА вслед за МОК может пересмотреть ограничения для российских команд
Организация пока не приняла окончательного решения
Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность соблюдения рекомендаций МОК по отмене санкций в отношении российских сборных. Об этом сообщил журналист Sky News Роб Харрис со ссылкой на заявление организации.
— ФИФА проанализирует это решение, прежде чем принимать дальнейшие шаги в координации с заинтересованными сторонами, — сообщает организация.
Ранее МОК отменил рекомендации по ограничениям для российских спортсменов, однако окончательное решение по участию сборных остается за каждой международной федерацией.
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