ФИФА вслед за МОК может пересмотреть ограничения для российских команд

Организация пока не приняла окончательного решения

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность соблюдения рекомендаций МОК по отмене санкций в отношении российских сборных. Об этом сообщил журналист Sky News Роб Харрис со ссылкой на заявление организации.

— ФИФА проанализирует это решение, прежде чем принимать дальнейшие шаги в координации с заинтересованными сторонами, — сообщает организация.

Ранее МОК отменил рекомендации по ограничениям для российских спортсменов, однако окончательное решение по участию сборных остается за каждой международной федерацией.

Вадим Вахрушев