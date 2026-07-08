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ФИФА вслед за МОК может пересмотреть ограничения для российских команд

09:00, 08.07.2026

Организация пока не приняла окончательного решения

ФИФА вслед за МОК может пересмотреть ограничения для российских команд
Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность соблюдения рекомендаций МОК по отмене санкций в отношении российских сборных. Об этом сообщил журналист Sky News Роб Харрис со ссылкой на заявление организации.

— ФИФА проанализирует это решение, прежде чем принимать дальнейшие шаги в координации с заинтересованными сторонами, — сообщает организация.

Ранее МОК отменил рекомендации по ограничениям для российских спортсменов, однако окончательное решение по участию сборных остается за каждой международной федерацией.

Вадим Вахрушев

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