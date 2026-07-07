УНИКС подписал тяжелого форварда Луку Шаманича

Баскетболист имеет опыт игры в НБА и Евролиге, а в прошлом сезоне он представлял санкт-петербургский «Зенит»

Фото: Артем Дергунов

УНИКС подписал контракт с хорватским баскетболистом, тяжелым форвардом Лукой Шаманичем. 26-летний форвард будет выступать за казанскую команду по схеме «1+1», где первый год — обязательный, а второй — опционный.

Шаманич имеет опыт игры в НБА и Евролиге. В прошлом сезоне он представлял санкт-петербургский «Зенит», где в 42 матчах Единой лиги ВТБ набирал в среднем 10,5 очка и делал 4,3 подбора за игру.

Рост нового игрока УНИКСа — 211 сантиметров. Ранее он выступал за клубы НБА «Сан-Антонио Сперс» и «Юта Джаз», а также испанскую «Басконию». В составе «Басконии» в сезоне-2024/25 Шаманич провел 15 матчей Евролиги, набирая в среднем 9,1 очка и 3,2 подбора.

Наталья Жирнова