В России появится список приоритетных для финансирования видов спорта

Особое финансирование получат дисциплины, дающие наибольший вклад в развитие спорта

Фото: Динар Фатыхов

Минспорта предложило создать особый перечень видов спорта, которые будут получать приоритетное финансирование и поддержку. Для них разработают региональные программы развития, а эффективность работы спортивных федераций будут оценивать и привязывать к объему бюджетных средств.

— Законопроект уже опубликован на портале нормативных актов, — сообщают «Ведомости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В перечень войдут дисциплины, дающие наибольший вклад в развитие отрасли. Власти регионов смогут сами оценивать работу местных федераций и определять объемы финансирования в зависимости от результатов.

В перечень должны войти футбол, хоккей, волейбол, плавание, легкая атлетика, а также самбо как национальный приоритет, считает программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев.

Оценка федераций будет учитывать не только медали, но и число занимающихся, развитие инфраструктуры и работу с резервом.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить контроль за организацией спортивных мероприятий.

Вадим Вахрушев