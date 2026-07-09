Международный союз современного пятиборья снял санкции с российских спортсменов

Об этом сообщил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв

Фото: Динар Фатыхов

Международный союз современного пятиборья (UIPM) отменил ограничения в отношении российских спортсменов. Об этом сообщил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв, передает RT.



Ранее, 7 июля, Международный олимпийский комитет отменил рекомендации по ограничению участия российских спортсменов. При этом восстановление Олимпийского комитета России пока носит временный характер и станет постоянным после подтверждения соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

8 юля FIVB разрешила российским волейболистам вернуться на международные турниры. Также российские сборные восстановили в мировом рейтинге с теми же очками, которые были у команд до заморозки рейтинговых показателей.

Наталья Жирнова