Новости спорта

01:06 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» опубликовал календарь матчей на первые девять туров РПЛ-2026/27

21:32, 07.07.2026

Во втором круге премьер-лиги казанский клуб сыграет против «Акрона» на выезде

«Рубин» опубликовал календарь матчей на первые девять туров РПЛ-2026/27
Фото: Динар Фатыхов

Казанский футбольный клуб «Рубин» опубликовал календарь матчей на первые девять туров РПЛ.

26 июля, как уже и сообщалось, команда на домашней «Ак Барс Арене» сыграет против «Краснодара» в первом туре сезона РПЛ — 2026/27. Остальные туры пройдут в таких парах:

  • 1 августа — выездной матч против ФК«Акрон» в Тольятти;
  • 9 августадомашний матч против ФК «Оренбург»;
  • 15 августа — выездной матч против ФК «Ростов» в Ростове-на-Дону;
  • 24 августа — выездной матч против ФК «Балтика» в Калининградской области;
  • 30 августадомашний матч против махачкалинского «Динамо»;
  • 7 сентябрядомашний матч против ФК «Ахмат» из Грозного;
  • 12 сентября — выездной матч против ЦСКА в Москве;
  • 16 сентября — выездной матч против еще одного московского клуба — ФК «Родина».
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее «Рубину» разрешили безвозмездно пользоваться стадионом на базе клуба и тренировочным центром.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортБаскетбол Татарстан

Новости партнеров

Читайте также