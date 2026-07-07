«Рубин» опубликовал календарь матчей на первые девять туров РПЛ-2026/27

Во втором круге премьер-лиги казанский клуб сыграет против «Акрона» на выезде

Фото: Динар Фатыхов

Казанский футбольный клуб «Рубин» опубликовал календарь матчей на первые девять туров РПЛ.

26 июля, как уже и сообщалось, команда на домашней «Ак Барс Арене» сыграет против «Краснодара» в первом туре сезона РПЛ — 2026/27. Остальные туры пройдут в таких парах:

1 августа — выездной матч против ФК«Акрон» в Тольятти;

— выездной матч против ФК«Акрон» в Тольятти; 9 августа — домашний матч против ФК «Оренбург»;

— матч против ФК «Оренбург»; 15 августа — выездной матч против ФК «Ростов» в Ростове-на-Дону;

— выездной матч против ФК «Ростов» в Ростове-на-Дону; 24 августа — выездной матч против ФК «Балтика» в Калининградской области;

— выездной матч против ФК «Балтика» в Калининградской области; 30 августа — домашний матч против махачкалинского «Динамо»;

— матч против махачкалинского «Динамо»; 7 сентября — домашний матч против ФК «Ахмат» из Грозного;

— матч против ФК «Ахмат» из Грозного; 12 сентября — выездной матч против ЦСКА в Москве;

— выездной матч против ЦСКА в Москве; 16 сентября — выездной матч против еще одного московского клуба — ФК «Родина».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее «Рубину» разрешили безвозмездно пользоваться стадионом на базе клуба и тренировочным центром.

Наталья Жирнова