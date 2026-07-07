«Рубин» опубликовал календарь матчей на первые девять туров РПЛ-2026/27
Во втором круге премьер-лиги казанский клуб сыграет против «Акрона» на выезде
Казанский футбольный клуб «Рубин» опубликовал календарь матчей на первые девять туров РПЛ.
26 июля, как уже и сообщалось, команда на домашней «Ак Барс Арене» сыграет против «Краснодара» в первом туре сезона РПЛ — 2026/27. Остальные туры пройдут в таких парах:
- 1 августа — выездной матч против ФК«Акрон» в Тольятти;
- 9 августа — домашний матч против ФК «Оренбург»;
- 15 августа — выездной матч против ФК «Ростов» в Ростове-на-Дону;
- 24 августа — выездной матч против ФК «Балтика» в Калининградской области;
- 30 августа — домашний матч против махачкалинского «Динамо»;
- 7 сентября — домашний матч против ФК «Ахмат» из Грозного;
- 12 сентября — выездной матч против ЦСКА в Москве;
- 16 сентября — выездной матч против еще одного московского клуба — ФК «Родина».
Напомним, что ранее «Рубину» разрешили безвозмездно пользоваться стадионом на базе клуба и тренировочным центром.
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