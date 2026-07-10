Назван самый прибыльный спортивный клуб Татарстана

За год показатель чистой прибыли у команды снизился на 82,5%

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2025 года «Ак Барс» занял первое место в рейтинге спортивных клубов Татарстана по чистой прибыли. У хоккейной команды она составила 254 млн рублей. Причем в сравнении с 2024-м данный показатель снизился на 82,5% — это самая мощная динамика снижения среди татарстанских спортклубов, не считая тех, кто вовсе ушли в убытки, следует из данных платформы «СПАРК».

Лучшим годом по показателям чистой прибыли за последние пять лет для «Ак Барса» стал 2024 год (1,4 млрд рублей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом совокупные доходы «Ак Барса» в 2025 году составили 6,3 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом данный показатель практически не изменился (-0,12%). С 2021 года доходная часть клуба увеличилась на 37,57%. Расходная часть клуба тем временем увеличилась за год на 23,3%, до 5,5 млрд рублей.

Подробнее о том, сколько заработали, потратили и какие места в топе заняли другие спортивные клубы республики, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров