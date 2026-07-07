IBU не изменил позицию по допуску российских биатлонистов после решения МОК

По словам главы союза, МОК вновь подтвердил, что решение о допуске спортсменов каждая международная федерация принимает самостоятельно

Фото: Динар Фатыхов

Международный союз биатлонистов (IBU) не намерен пересматривать решение об отстранении российских спортсменов, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщил глава организации Олле Далин.

Ранее МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России и снял ограничения с российских спортсменов. При этом комитет сообщил, что не будет проводить мероприятия в России и приглашать представителей властей.

По словам Далина, МОК вновь подтвердил, что решение о допуске спортсменов каждая международная федерация принимает самостоятельно. В связи с этим решение конгресса IBU, принятое в 2022 году, остается в силе.

Глава союза также отметил, что исполнительный комитет IBU продолжает работу мониторинговой группы, которая регулярно оценивает ситуацию и представляет соответствующие отчеты.

Напомним, что чемпионат России по биатлону — 2027 могут провести в Казани.

Наталья Жирнова