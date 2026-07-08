Новости спорта

06:07 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» сыграл вничью против «Спартака» в товарищеском матче

21:26, 08.07.2026

Встреча в Москве завершилась со счетом 0:0

«Рубин» сыграл вничью против «Спартака» в товарищеском матче
Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» сыграл вничью против «Спартака» в товарищеском матче.

Встреча в Москве завершилась нулевой ничьей (0:0).

Следующий товарищеский матч «Рубин» проведет против «Крыльев Советов» 11 июля.

Отметим, что 11 июля сразу две товарищеские игры пройдут между казанской и самарской командами. Первая встреча начнется в 11:00 мск, вторая — в 17:00 мск.

Оба матча пройдут на базе «Рубина».

Евгений Романов

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

Читайте также