«Рубин» сыграл вничью против «Спартака» в товарищеском матче
Встреча в Москве завершилась со счетом 0:0
«Рубин» сыграл вничью против «Спартака» в товарищеском матче.
Встреча в Москве завершилась нулевой ничьей (0:0).
Следующий товарищеский матч «Рубин» проведет против «Крыльев Советов» 11 июля.
Отметим, что 11 июля сразу две товарищеские игры пройдут между казанской и самарской командами. Первая встреча начнется в 11:00 мск, вторая — в 17:00 мск.
Оба матча пройдут на базе «Рубина».
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