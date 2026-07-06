Сборные Норвегии и Англии вышли в 1/4 финала ЧМ-2026, Бразилия и Мексика выбыли

Бразильская команда впервые за 36 лет не смогла выйти в четвертьфинал мундиаля

Фото: Максим Платонов

Сборные Норвегии и Англии пробились в четвертьфинал чемпионата мира — 2026 по футболу. В ночь с 5 на 6 июля на турнире прошли две встречи 1/8 финала.

Норвегия оказалась сильнее Бразилии со счетом 2:1. Дублем в составе норвежцев отличился Эрлинг Холанд, которому на 79-й и 90-й минутах дважды ассистировал Андреас Скьеллеруп. Гол престижа у бразильцев на 10-й добавленной к основному времени матча с пенальти забил Неймар. Сборная Бразилии впервые за 36 лет не смогла пробиться в четвертьфинал чемпионата мира.

предоставлено Тимуром Касимовым

Команда Англии обыграла хозяев турнира Мексику со счетом 3:2. В составе англичан дважды отличился Джуд Беллингем, а также Харри Кейн, реализовавший пенальти. У Мексики забили Хулиан Андрес Киньонес и Рауль Хименес (с пенальти).

В четвертьфинале сборная Норвегии сыграет с Англией, матч запланирован в ночь с 11 на 12 июля. Команды Бразилии и Мексики завершили свое выступление на турнире.

Ранее в четвертьфинал ЧМ-2026 пробились Марокко и Франция.

Зульфат Шафигуллин