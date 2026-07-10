Франция обыграла Марокко и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Мбаппе стал вторым бомбардиром в истории турниров

Фото: Максим Платонов

Сборная Франции одержала победу над Марокко в четвертьфинале чемпионата мира. Матч в Бостоне завершился со счетом 2:0. Голы забили Килиан Мбаппе на 60-й минуте и Усман Дембеле на 66-й.

В первом тайме Мбаппе не реализовал пенальти. На 77-й минуте его заменили из-за травмы. С 20 голами Мбаппе занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира, уступая только Лионелю Месси (21).

В полуфинале 14 июля Франция сыграет с победителем пары Испания — Бельгия. Следующие матчи 1/4 финала чемпионата мира — 2026 по футболу пройдут 10 и 12 июля.

Вадим Вахрушев