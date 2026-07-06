«Нефтехимик» объявил о подписании американского защитника

Тимоти Ловелл заключил с нижнекамцами однолетний контракт

Американский защитник Тимоти Ловелл стал игроком «Нефтехимика». Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Ловелл подписал с «Нефтехимиком» однолетний контракт до конца следующего сезона. Хоккеист еще не выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Мы рады приветствовать Тимоти в Стае и желаем отличного дебютного сезона в КХЛ! Американец является потомственным хоккеистом. Его отец Тим выступал в различных американских и европейских лигах. Наш новичок родился в немецком Бад-Наухайме, когда за команду из этого города играл его родитель, — говорится в сообщении пресс-службы «Нефтехимика».

24-летний Ловелл провел прошлый сезон в Лиге Восточного побережья за команду «Гринвилл Свамп Рэббитс», где набрал 32 (6+26) очка в 72 матчах.

Ранее «Нефтехимик» продлил контракт с защитником Ильей Пастуховым.

Зульфат Шафигуллин