«Нефтехимик» объявил о подписании американского защитника
Тимоти Ловелл заключил с нижнекамцами однолетний контракт
Американский защитник Тимоти Ловелл стал игроком «Нефтехимика». Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.
Ловелл подписал с «Нефтехимиком» однолетний контракт до конца следующего сезона. Хоккеист еще не выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
— Мы рады приветствовать Тимоти в Стае и желаем отличного дебютного сезона в КХЛ! Американец является потомственным хоккеистом. Его отец Тим выступал в различных американских и европейских лигах. Наш новичок родился в немецком Бад-Наухайме, когда за команду из этого города играл его родитель, — говорится в сообщении пресс-службы «Нефтехимика».
24-летний Ловелл провел прошлый сезон в Лиге Восточного побережья за команду «Гринвилл Свамп Рэббитс», где набрал 32 (6+26) очка в 72 матчах.
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