Строительство дублера Горьковского шоссе и долгожданный мост через Ноксу

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Ринат Назметдинов

1. Две школы на миллиард с лишним

Главинвестстрой на неделе объявил о строительстве сразу двух крупных школ в районах Татарстана. Обе будут рассчитаны на 1224 места. Первая из них будет стоить 777,6 млн рублей и расположится в 4—5-м микрорайонах Елабуги. Об этом тендере объявили 14 февраля, заявки принимаются до 25-го, тогда же проведут и аукцион. Судя по дизайн-проекту школы, помимо спортзала, актового зала, классов шитья и прочего, в школе будет бассейн. Школа будет трехэтажной. В интерьерах будут использованы декоративные стенки, диваны и прочие предметы интерьера.



На аналогичную по вместимости школу в жилом комплексе «Усадьба Царево» Пестречинского района потратят почти в два раза меньше — всего 485 млн рублей. Тендер был размещен в тот же день, заявки также принимаются до 25 февраля. Строительство школы должно быть завершено довольно быстро — уже до 31 декабря 2020 года. Проект будет использован тот же, что уже разрабатывался для средней школы в 36-м микрорайоне «Прибрежный» в Набережных Челнах. В школе будут три основных этажа, общая площадь составит 24,6 тысяч кв. м. На территории будут баскетбольная, волейбольная, хоккейная, футбольная площадки, площадки для подвижных игр, воркаута, сектор для метания ядра. В здании также будет бассейн.



Судя по дизайн-проекту школы, помимо спортзала, актового зала, классов шитья и прочего, в школе будет бассейн

2. Начало строительства дороги между Несмелова и М-7

Тем временем «Главтатдортранс» начинает глобальную стройку, известную как «дублер Горьковского шоссе». Речь идет о тендере на 494 млн рублей на строительство автодороги от улицы Несмелова до трассы М-7. Указанную сумму предполагается потратить на I этап — участок от Несмелова до жилого комплекса «Серебряный бор» в Кировском районе. О закупке объявили 20 февраля, заявки принимаются до 28-го числа. Тогда же состоится и аукцион.

Всего на этом этапе должно быть построено 1,5 километра дороги. Помимо непосредственно дороги, понадобится валка деревьев, работы с инженерными коммуникациями, постройка ливневой канализации, переустройство светофоров около Кировской дамбы, строительство пересечений и примыканий. Также, судя по всему, потребуется построить путепровод через ж/д линии Казанского порохового завода. Работы должны быть выполнены с 25 марта по 23 ноября 2020 года.



На казанской улице Аделя Кутуя появится снегоплавильная установка. Фото: prokazan.ru

3. Снегоплавильная установка на Аделя Кутуя за 157 миллионов

На казанской улице Аделя Кутуя появится снегоплавильная установка. За ее строительство ГИСУ собирается заплатить 156,6 млн рублей. Тендер объявили 14 февраля, заявки будут принимать до 25-го числа, тогда же проведут и аукцион.

Работы потребуется выполнить в срок до 31 декабря 2020 года. Общая площадь участка, на котором расположится установка, составит 1,5 гектара. Помимо этого, потребуется построить здания — административное объемом в 2674 кубометра, котельную объемом в 924 кубометра и одноэтажное здание объемом в 781 кубометр.



4. Мост через Ноксу в Салмачах

В поселке Салмачи тем временем собираются построить мост через Ноксу за 102,2 млн рублей. Об этом стало известно благодаря тендеру Главного управления содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана, объявленному 14 февраля. Заявки будут принимать до 27-го числа, тогда же состоится аукцион.

Длина составит 35,3 погонного метра. Работы потребуется выполнить до 10 декабря 2020 года. На магистральной улице районного значения будут две полосы движения. Длина проектируемого участка составит 360 метров, 202 метра — длина съезда. На мосту, кроме того, будут тротуары. Мост появится между улицами Камышлы и Жемчужной. Отметим, что планы по строительству моста были обнародованы уже в апреле 2018 года.



Всего в списке мест, где должны быть установлены камеры, — 84 пункта. Фото Максима Платонова

5. Видеокамеры на ЕГЭ за 34 миллиона



Республиканский центр мониторинга качества образования готов выделить на видеосъемку и видеозапись проведения ЕГЭ 34,4 млн рублей. Об этом стало известно благодаря тендеру, обнародованному на портале госзакупок 14 февраля. Заявки будут принимать до 26-го числа, а аукцион состоится 28-го.

Всего в списке мест, где должны быть установлены камеры, — 84 пункта. От подрядчика потребуется предоставить 1106 программно-аппаратных комплексов пунктов проведения экзаменов на базе ноутбуков, 381 — на базе IP-камер, также понадобятся непосредственно ноутбуки и видеокамеры, кабели, программное обеспечение.



6. Соревнования по водным видам спорта за 29 миллионов

Министерство спорта потратит 29,2 млн рублей на проведение международных и всероссийских соревнований по водным видам спорта. Об этом было объявлено 17 февраля, заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 25 февраля, а аукцион состоится 27-го.

В списке мероприятий среди прочего — этап мировой серии FINA по прыжкам в воду (который пройдет с 18 по 23 марта), чемпионат России по плаванию (отбор на Олимпийские игры): он пройдет с 1 по 11 апреля 2020 года. Кроме того, подрядчик займется организацией чемпионата России по синхронному плаванию с 13 по 17 апреля и этапа мировой серии по синхронному плаванию с 16 по 20 апреля.



Министерство спорта потратит 29,2 млн рублей на проведение международных и всероссийских соревнований по водным видам спорта. Фото Максима Платонова

7. Смена «Город безопасности» для 1300 детей и подростков

ГБУ «Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» на условиях долевого финансирования купит путевки для участников профильных смен «Город безопасности» на 16,3 млн рублей. Об этом объявили 19 февраля, заявки принимаются довольно долго — до 16 марта, а рассматривать их будут 16 и 18 марта.

Всего понадобится обеспечить 23400 человеко-дней в лагере. Каждый из них будет стоить около 700 рублей. Стандартная путевка для каждого из 1300 человек будет длиться 18 дней. Путевка на каждого, таким образом, будет стоить около 12,5 тысячи рублей. Проживающие будут размещены в номерах по 2—5 человек, питание будет пятиразовым, организуют культурно-досуговую инфраструктуру. Исполнитель, кроме того, должен будет обеспечить лагерные смены спортивными объектами и сооружениями.



8. Почти триста тахографов для ПАТП №2

Один из крупнейших автобусных перевозчиков города — ПАТП №2 — купит цифровых автомобильных тахографов на 12,5 млн рублей. Тендер объявили 17 февраля, заявки принимаются до 25-го числа, итоги подведут 2 марта.

Поставку и монтаж должны осуществить в течение 30 дней с момента получения заявки. Всего понадобится 291 тахограф, который сможет рассчитывать скорость в диапазоне от 0 до 220 км/ч и измерять путь до 10 миллионов километров. Потребуются услуги по монтажу всех тахографов, также нужно будет предоставить 600 карточек водителя для их идентификации.



Казанский вертолетный завод готов заплатить почти 10 миллионов за гидрометеорологическую информацию. Фото Максима Платонова

9. Метеорологическая информация в Юдино для КВЗ за 410 тысяч в месяц

Казанский вертолетный завод готов заплатить почти 10 миллионов за гидрометеорологическую информацию и метеорологическое обеспечение полетов вертолетов на вертодроме «Казань-Юдино». Сумма заказа составит 9,8 млн рублей, объявлено о закупке у единственного поставщика было 19 февраля.

Имя этого поставщика в документации не раскрывается. Судя по всему, услуги должны оказываться два года — каждый обойдется в 4,9 млн рублей. Каждый месяц за метеорологическую информацию будут платить по 410 тысяч рублей. Из этой суммы на заработную плату будут тратить 182,9 тысячи рублей, на начисления на выплаты по оплате труда — 55,2 тысячи рублей, на арендную плату за пользование имуществом — 14,8 тысячи, на работы и услуги по содержанию имущества — 6,4 тысячи, на услуги связи — 2,8 тысячи рублей.