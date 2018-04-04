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В Казани возведут мост через Ноксу, строительство оценивается в 90 млн рублей

13:57, 04.04.2018 2
В Казани возведут мост через Ноксу, строительство оценивается в 90 млн рублей
Фото: kzn.ru

В казанском поселке Салмачи на месте старой дамбы через Ноксу планируется построить мост.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, многие частные дома в Салмачах, расположенные вдоль реки Ноксы, находятся в зоне возможного подтопления. Дамба, через которую проходят талые воды, сейчас едва справляется с потоками…

По словам председателя комитета внешнего благоустройства Казани Игоря Куляжева, проект моста был выполнен в прошлом году и в апреле-мае пройдет экспертизу. Строительство оценивают в 90 млн рублей, однако источник финансирования пока неизвестен. Власти Казани пообещали обратиться с этим вопросом в правительство РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани из-за паводка может затопить 386 домов, в которых проживают 1223 человека.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04 апр
    Причем тут на фото дом с поселка Вознесенье?
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  • Анонимно 04 апр
    Я подумал, это и есть Нокса на фото )
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