В Казани возведут мост через Ноксу, строительство оценивается в 90 млн рублей

В казанском поселке Салмачи на месте старой дамбы через Ноксу планируется построить мост.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, многие частные дома в Салмачах, расположенные вдоль реки Ноксы, находятся в зоне возможного подтопления. Дамба, через которую проходят талые воды, сейчас едва справляется с потоками…

По словам председателя комитета внешнего благоустройства Казани Игоря Куляжева, проект моста был выполнен в прошлом году и в апреле-мае пройдет экспертизу. Строительство оценивают в 90 млн рублей, однако источник финансирования пока неизвестен. Власти Казани пообещали обратиться с этим вопросом в правительство РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани из-за паводка может затопить 386 домов, в которых проживают 1223 человека.