ГЖФ vs «Уютный дом»: как Марату Нуриеву в Иннополисе на дверь указали

Госжилфонд забрал у компании татарстанского депутата дома в «умном городе» и передал на обслуживание своей управляющей компании

Фото: Максим Платонов

Передел в сфере управления жилым фондом между управляющими компаниями происходит в Иннополисе. Сражение за право хозяйничать в четырех арендных многоквартирных домах в «умном городе» ведут тяжеловесы — казанская управляющая компания «Уютный дом» и «дочка» Госжилфонда при президенте РТ. Как стало известно «Реальному времени», дело уже дошло до судебного разбирательства.

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Аффилированная с ГЖФ управляющая компания ООО «УК Жилищный фонд» забирает через суд техническую документацию на четыре многоквартирных жилых дома, общедомовое имущество, паспорта на узлы учета и прочие домовые приборы, а также ключи от мест общего пользования домов 120, 122, 128 и 130 по улице Спортивной в Иннополисе у обслуживавшей эти дома в течение четырех лет по договору с собственником — ГЖФ — управляющей компании «Уютный дом».

Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд РТ в октябре, но до рассмотрения дела по существу пока не дошло: в ноябре председательствующий судья Алексей Кириллов заявил самоотвод.

Причина самоотвода нерядовая: наличие между судьей и ГЖФ соглашения об ипотеке. В связи с этим, как сказано в судебном определении, «принятие того или иного судебного акта, может вызвать сомнения у данных лиц в беспристрастности судьи». В общем, дело передано на рассмотрение другому судье, но кто и когда будет теперь его рассматривать — пока неизвестно.

Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд РТ в октябре, но до рассмотрения дела по существу пока не дошло: в ноябре председательствующий судья Алексей Кириллов заявил самоотвод. Фото Максима Платонова

«Были нарекания»

На запрос «Реального времени» о причинах, по которым ГЖФ отказался от услуг УК «Уютный дом» и сменил управляющую организацию, из организации пришел лаконичный ответ:

«На работу управляющей компании «Уютный дом» были нарекания со стороны исполкома города Иннополис. В настоящее время мы создали собственную управляющую компанию, которая будет обслуживать наши дома».



— У нас в разных домах разные управляющие компании, договоры с ними заключает собственник [домов] — Госжилфонд, и мэрия не в курсе их отношений, а заявки от жильцов поступают не к нам, а на электронный сервис управляющей компании, — пояснил, в свою очередь, мэр Иннполиса Руслан Шагалеев. — В целом, по данным административно-технической инспекции, уборка дворов у нас проводится без особых нареканий. Что же касается ЖКХ, то наш город ничем не отличается от любого другого. Я не думаю, что есть города, где вообще не возникало бы претензий, но снег у нас убирается, заявки жильцов выполняются.

Следы на снегу

А житель дома 128 по улице Спортивной Альберт заявил, что? напротив, проблем с уборкой двора раньше не было — они появились после смены владельцем дома управляющей компании:

— Наш квартал обслуживал «Уютный дом», а с 1 ноября работает новая УК — «Жилищный фонд». И с ее приходом снег во дворах перестали чистить. Неделю шел снег, а двор убрали только на шестой день! И это еще снега толком не было, а что будет, когда зима по-настоящему наступит?

В подтверждение своих слов Альберт прислал фотографии «снежной сказки» на улице Спортивной: глубокий, пушистый слой снега на тротуаре и тропочки, протоптанные в нем к подъездам.

Корреспондент «Реального времени» попыталась найти подтверждение информации, поступившей от ГЖФ и жильцов Иннополиса о низком качестве оказания услуг как «Уютным домом», так и «Жилищным фондом», но на сайте «Госуслуги РТ» не обнаружилось ни единой жалобы из Иннополиса, которая касалась бы ЖКХ. Хотя другие жалобы, например, на организацию дорожного движения, нашлись.

В подтверждение своих слов Альберт прислал фотографии «снежной сказки» на улице Спортивной: глубокий, пушистый слой снега на тротуаре и тропочки, протоптанные в нем к подъездам

«Когда мы все наладили, пришел ГЖФ»

— Когда в 2014 году в Иннополисе был сдан первый многоквартирный дом, его собственником была московская организация (ООО «Территория-Иннополис», — прим. ред.)», — изложил «Реальному времени» историю передачи жилья в «умном городе» в обслуживание начальник юридического отдела УК «Уютный дом» Руслан Зарипов. — Когда решался вопрос, кому передать его в обслуживание, Минстрой России рекомендовал нашу компанию, поскольку у «Уютного дома» были успешный опыт и интересные наработки, мы были победителями различных конкурсов, в том числе и российских. Вопрос согласовали с республиканским Минстроем, который поддержал кандидатуру «Уютного дома». Нам предложили взять на обслуживание город, который должен был быть построен вслед за первым домом. И мы согласились, хотя обслуживать один дом в чистом поле — дело абсолютно убыточное. Расходы там такие же, как в городе, даже выше, потому что рабочих надо возить из города, услуги подрядных организаций по той же причине приходится оплачивать по более высокому тарифу. Однако мы согласились, понимая, что это нужно республике.

Разумеется, подтвердил Зарипов, «Уютный дом» взялся за априори убыточное дело в расчете на будущее, когда контракт на обслуживание всех жилых домов в Иннополисе окупит первоначальные затраты и вложения:

— Нам обещали, что всего будет построено и передано нам в обслуживание 16 домов. В расчете на это компания закупила технику для уборки дворов, служебные квартиры в Иннополисе для работников и организовала обслуживание домов на условиях семейного подряда. Но потом четырехлетний контракт УК «Уютный дом» закончился, а пролонгировать его ГЖФ отказался.

Четыре дома на улице Спортивной были первой ласточкой — контракт на них уже истек, а новый был заключен уже с «дочкой» ГЖФ. Срок следующих контрактов истекает, соответственно, в январе и марте, и их также планируется передать аффилированным ГЖФ организациям.

— Это не самые доходные контракты, общая площадь домов в Инополисе — всего 60 тысяч квадратных метров, — говорит Руслан Зарипов. — Мы приняли их «сырыми», было много строительных дефектов и недоделок, подвалы затапливались грунтовыми водами, и устранять все эти проблемы пришлось нам. Кроме того, арендное жилье — это новый вид жилья, и мы отрабатывали новый для республики опыт управления такими домами. А когда мы все наладили, пришел ГЖФ и создал свою компанию. Потом были сданы еще шесть домов, и их Госжилфонд уже сразу передал своим аффилированным компаниям.

По окончании срока договором не машут

— Когда Госжилфонд попытался передать дома в Иннополисе другой управляющей компании до завершения срока чертырехлетнего контракта, мы свое мнение на этот счет высказали и предупредили Госжилфонд, что это незаконно в отсутствие нареканий по его выполнению и что вопрос о расторжении контракта в таком случае должен решаться в суде, — прокомментировал ситуацию начальник Госжилинспекции Татарстана Сергей Крайнов. — Но сейчас срок контракта закончился, и собственник вправе передать дома на обслуживание той компании, которую сам выбрал.

Крайнов уточнил: при этом собственник не обязан проводить конкурс на право управления арендными домами:

— Они ведь не госконтракт заключают, государственные деньги не платят. Поэтому с кем подписать договор — решает собственник.

«Не передавали, а требуют»



Но арбитражный процесс, который застопорился сейчас по причине самоотвода судьи, как утверждают в «Уютном доме», примечателен не только причиной внезапной остановки, но и сутью предъявленного иска. По утверждению Руслана Зарипова, «дочка» ГЖФ требует у отвергнутой собственником домов компании то, чего у УК нет, но может иметься у ГЖФ:



— Они требуют передать документацию, которую нам ГЖФ никогда не передавал! Там список почти из 50 пунктов, при этом не меньше 25 из них — это документы, которые нам не передавались. А по закону требовать то, чего не передавали, нельзя.

По утверждению Руслана Зарипова, «дочка» ГЖФ требует у отвергнутой собственником домов компании то, чего у УК нет, но может иметься у ГЖФ. Фото Романа Хасаева

Вы чьих будете?

Как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», ООО УК «Уютный дом», гендиректором которой является депутат Госсовета РТ Марат Нуриев, на 51% принадлежит Рафису Нигаметзянову, также владеющему 51% ООО «УК ЖКХ Московского района» и 100% ООО «УК ЖКХ Приволжского района», 49% в «Уютном доме» принадлежат Лейсан Галяутдиновой. Компания на конец 2018 года имела выручку от продажи в 56,9 млн рублей и 3 млн убытков.

ООО «Управляющая компания «Жилищный фонд» была зарегистрирована в марте 2019 года, ее совладельцами выступают Рустем Гилязов (75%) и ГЖФ при президенте РТ (25%). На паях с ГЖФ Рустем Гилязов владеет еще тремя управляющими компаниями — ООО «УК «РСК», ООО «УК «Народный дом», ООО «Труд».