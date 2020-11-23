ООО МЕТАКОМ
Общая информация
Компания ООО «МЕТАКОМ» создана в 1995 году.
Компания оказывает услуги по предоставлению комплексных решений по монтажу и обслуживанию СОД (систем ограничения доступа), домофонных систем, систем видеонаблюдения, СКУД (Система Контроля и Управления Доступом), шлагбаумов, ворот.
Руководитель — Газизьянов Ринат Рамзисович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420081, ул. Габдуллы Кариева, д.5
- Телефон: (843)222-54-62
- Email: metakomкаzan@mail.ru
- Сайт: https://metakom-kazan.ru/
Дата последнего обновления: 23.11.2020