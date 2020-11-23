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ООО МЕТАКОМ

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Общая информация

Компания ООО «МЕТАКОМ» создана в 1995 году.

Компания оказывает услуги по предоставлению комплексных решений по монтажу и обслуживанию СОД (систем ограничения доступа), домофонных систем, систем видеонаблюдения, СКУД (Система Контроля и Управления Доступом), шлагбаумов, ворот.

Руководитель — Газизьянов Ринат Рамзисович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420081, ул. Габдуллы Кариева, д.5
  • Телефон: (843)222-54-62
  • Email: metakomкаzan@mail.ru
  • Сайт: https://metakom-kazan.ru/

Дата последнего обновления: 23.11.2020

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