Премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» могут отложить на весну 2020 года

Премьера сериала «Зулейха открывает глаза», съемки которого велись в Казани, отложена на весну 2020 года. Об этом сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на представителя администрации Лаишевского района Татарстана Расима Хазиева.

В свою очередь Хазиев ссылается на писательницу Гузель Яхину, по одноименному роману которой снята кинокартина.

Ранее в Казани состоялся предпремьерный показ фильма «Зулейха открывает глаза».