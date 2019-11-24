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Премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» могут отложить на весну 2020 года

14:09, 24.11.2019
Премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» могут отложить на весну 2020 года
Фото: realnoevremya.ru

Премьера сериала «Зулейха открывает глаза», съемки которого велись в Казани, отложена на весну 2020 года. Об этом сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на представителя администрации Лаишевского района Татарстана Расима Хазиева.

В свою очередь Хазиев ссылается на писательницу Гузель Яхину, по одноименному роману которой снята кинокартина.

Ранее в Казани состоялся предпремьерный показ фильма «Зулейха открывает глаза».

Общество Татарстан
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