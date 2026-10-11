ОП РФ предложила сделать 31 декабря выходным с двойной оплатой

Службы, обеспечивающие охрану, здоровье и безопасность, в любом случае продолжат работать в праздничные дни

Фото: Динар Фатыхов

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил официально закрепить 31 декабря в качестве выходного дня, а для предприятий, где необходимо обеспечить непрерывную работу, ввести двойную оплату труда. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По его словам, последняя дата 2026 года может стать выходной благодаря тому, что на 31 декабря перенесен выходной с воскресенья 4 января.Он пояснил, что фактически во многих организациях рабочий процесс 31 декабря проходит в сокращенном режиме, поэтому введение выходного дня в указанную дату несильно повлияет на результативность.



При этом он подчеркнул, что службы, обеспечивающие охрану, здоровье и безопасность, в любом случае продолжат работать в праздничные дни.

Дмитрий Зайцев