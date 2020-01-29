Путин назначил врио главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева и назначил врио главы региона Олега Николаева.
Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации.
Назначить Николаева Олега Алексеевича временно исполняющим обязанности Главы Чувашской Республики до вступления в должность лица, избранного Главой Чувашской Республики», — говорится в тексте документа.
Указ вступает в силу с момента его подписания.
Олег Николаев — глава думского комитета по делам национальностей, депутат фракции «Справедливая Россия» от Чувашии.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым