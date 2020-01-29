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Путин назначил врио главы Чувашии

17:36, 29.01.2020
Путин назначил врио главы Чувашии
Фото: duma.gov.ru

Президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева и назначил врио главы региона Олега Николаева.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации.

Назначить Николаева Олега Алексеевича временно исполняющим обязанности Главы Чувашской Республики до вступления в должность лица, избранного Главой Чувашской Республики», — говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу с момента его подписания.

Олег Николаев — глава думского комитета по делам национальностей, депутат фракции «Справедливая Россия» от Чувашии.

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