Казань не попала в топ-5 самых популярных направления для отдыха на новогодние праздники

В 2026 году спрос на новогодние пакетные туры по России заметно изменился по сравнению с прошлым годом

Фото: Артем Дергунов

Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, Калининградская область и Домбай попали в топ-5 самых популярных направлений внутри страны для отдыха в новогодние праздники. Об этом сообщил генеральный директор «Турвизора» Илья Юртаев, отметив, что в 2026 году спрос на новогодние пакетные туры по России заметно изменился по сравнению с прошлым годом.

— Год назад список был шире: в него входили Кавказские Минеральные Воды, Красная Поляна, Казань, Золотое Кольцо и Алтай, — цитирует его ТАСС.

Доля раннего бронирования новогодних туров (за три — четыре месяца) составляет примерно 25% от общего объема заявок. Еще 32% туристов бронируют туры примерно за месяц до отдыха, а 43% принимают решение перед отпуском.

Ранее Казань вошла в число наиболее выгодных направлений для новогоднего отдыха. Средняя стоимость перелета в столицу Татарстана в одну сторону составляет 12 300 рублей.

Денис Петров