Зеленский готов провести выборы в случае 60-дневного перемирия — СМИ

При этом сам украинский президент фактически отклонил ультиматум, по которому ему следовало прекратить удары по российским НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский допускает проведение выборов в стране, если Владимир Путин согласится на 60-дневное перемирие. Об этом сообщает «Газета.ру».

Накануне американский лидер Дональд Трамп посоветовал гражданам Украины сменить руководителя: по его словам, Зеленский «не умеет заключать сделки» и не способен договориться с Россией. Трамп также пожаловался, что украинский президент не выполняет требование Вашингтона остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам — это создает «огромную проблему» для всего мира и американских фермеров.

После этих слов Зеленский провел переговоры с рядом европейских лидеров. Как пишут СМИ, его команда была шокирована заявлением Трампа. При этом сам украинский президент фактически отклонил ультиматум, по которому ему следовало прекратить удары по российским НПЗ под угрозой отключения доступа к разведданным.

Дмитрий Зайцев