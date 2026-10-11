Еврокомиссия готовит визовые санкции для 650 тыс. ветеранов СВО

Отмечается, что эти ограничения активно поддерживают Швеция, Польша и Эстония

Фото: Сергей Козлов

Еврокомиссия готовит план по ужесточению с января 2027 года выдачи шенгенских виз россиянам под предлогом неких «гибридных угроз» со стороны РФ. Об этом сообщило европейское издание Politico. Его сообщение цитирует ТАСС.

По данным издания, Еврокомиссия намерена предложить ужесточить визовые правила для сотен тысяч российских граждан, посещающих ЕС как туристы. Источники Politico указывают, что таким образом Брюссель пытается, в частности, не допустить въезд в ЕС 650 тыс. ветеранов СВО.

Отмечается, что эти ограничения активно поддерживают Швеция, Польша и Эстония, которые утверждают, что российские туристы якобы могут представлять гибридную угрозу для европейской военной промышленности, производящей оружие для Украины. Суть ограничений пока не раскрывается.

При этом определение визовой политики ЕС не входит в компетенцию Еврокомиссии — это приоритет стран — членов блока. ЕК может лишь выдвинуть рекомендации по изменению правил выдачи виз. Чтобы решение стало обязательным для всех стран союза, его должны утвердить все страны блока в Совете ЕС на уровне министров внутренних дел.

Дмитрий Зайцев