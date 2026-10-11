В Ормузском проливе атаковали еще один танкер — британские ВМС

Экипаж находится в безопасности, данные о возможном ущербе для окружающей среды отсутствуют

Еще один танкер подвергся атаке в Ормузском проливе. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Данные передает ТАСС.

«UKMTO получил уведомление об инциденте в Ормузском проливе. Представитель компании, ответственный за безопасность судна, сообщил, что следовавший из пролива танкер был поражен в левый борт неизвестным снарядом, что привело к повреждению судна», — проинформировали в координационном центре.

Экипаж находится в безопасности, данные о возможном ущербе для окружающей среды отсутствуют. Название судна и порт его приписки не приводятся.

Это уже второй подобный инцидент за последние дни: 10 октября UKMTO сообщал, что танкер, выходящий из пролива, был поражен в левый борт, после чего на судне произошел пожар.

Дмитрий Зайцев