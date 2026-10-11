Путин на предстоящей неделе проведет совещание по кибербезопасности

Также глава государства намерен встретиться с участниками съезда «Деловой России»

Фото: Динар Фатыхов

Президент России на предстоящей неделе планирует провести совещание по вопросам кибербезопасности. Также глава государства намерен встретиться с участниками съезда «Деловой России». Об этом сообщил журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин.

«Деловая Россия» — организация, представляющая интересы частного несырьевого бизнеса. Она объединяет более 10 тыс. бизнесменов. Председателем организации выступает Алексей Репик, президентом — Павел Титов. В мае 2025 года оба были переизбраны на свои посты.

Дмитрий Зайцев