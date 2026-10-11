МИД осудил атаку на аэропорт Эр-Рияда, россияне не пострадали

По предварительным данным российского диппредставительства в Саудовской Аравии, россияне не пострадали в ходе массированной атаки на аэропорт

Москва осуждает атаку на международный аэропорт в Эр-Рияде и призывает всех участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова отказаться от ударов по гражданской инфраструктуре. Российская сторона подчеркивает безальтернативность урегулирования любых кризисов в регионе исключительно политико-дипломатическим путем. Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Россия осуждает данную атаку и призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Неизменной остается российская позиция о безальтернативности урегулирования любых кризисных ситуаций в регионе политико-дипломатическими средствами при обеспечении интересов всех без исключения расположенных в этом районе государств», — отмечается в заявлении ведомства.

По предварительным данным российского диппредставительства в Саудовской Аравии, россияне не пострадали в ходе массированной атаки на аэропорт.

В МИД напомнили, что 10 октября международный аэропорт имени Короля Халеда в Эр-Рияде подвергся массированному ракетному обстрелу. В результате атаки погибли 12 человек — среди них подданные Саудовской Аравии, а также граждане Бангладеш, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и США. Еще более 300 человек получили ранения разной степени тяжести, причинен серьезный материальный ущерб. По предварительным данным посольства России в Саудовской Аравии, соотечественников среди пострадавших нет.

Российская сторона выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Дмитрий Зайцев