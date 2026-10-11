В Татарстане снизилась доля некачественной питьевой воды — до 5,5%

По данным за 9 месяцев 2026 года, качество питьевой воды в республике остается стабильным

Фото: Динар Фатыхов

По данным Роспотребнадзора, в Республике Татарстан продолжается мониторинг качества питьевой воды. Служба фиксирует обеспечение населения безопасной питьевой водой как одно из ключевых направлений работы.

Как следует из материалов ведомства, лабораторные исследования выполняются ежемесячно — в 163 мониторинговых точках на территории 43 населенных пунктов республики. Проверки проводятся в плановом режиме, а также внепланово, в том числе по обращениям граждан, сообщающих о неудовлетворительном качестве подаваемой воды.

Согласно сведениям Роспотребнадзора, за девять месяцев 2026 года доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно‑химическим показателям, составила 5,5 %. В аналогичном периоде 2025 года показатель достигал 7,4%. По микробиологическим параметрам доля несоответствующих проб зафиксирована на отметке 2,9%, тогда как годом ранее она равнялась 3%. Текущие значения соответствуют средним многолетним показателям по Республике Татарстан. Проб, выходящих за пределы нормативов по паразитологическим и радиологическим показателям, за отчетный период не выявлено.

В рамках государственного санитарно‑эпидемиологического надзора, по информации Роспотребнадзора, за девять месяцев 2026 года контрольными мероприятиями охвачено 153 объекта водоснабжения. В ходе проверок зафиксировано 517 нарушений санитарного законодательства. По выявленным фактам оформлено 49 протоколов об административном правонарушении; общая сумма наложенных штрафов составила 201,0 тыс. рублей. В суды направлено 67 исков с требованием к хозяйствующим субъектам, эксплуатирующим объекты водоснабжения, соблюдать санитарные нормы. Из рассмотренных 49 исков все удовлетворены.

По данным ведомства, доля населения Республики Татарстан, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, составляет 95,64%. Среди городского населения показатель достигает 98,78%.

Дмитрий Зайцев