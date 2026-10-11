В Ижевске начали рассматривать дело экс-директора концерна «Калашников»

Ей вменяют злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия

Ленинский райсуд Ижевска приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего директора по закупкам и логистике АО «Концерн «Калашников» Ксении Гращенковой, сообщает «Коммерсантъ». Заседание состоялось 9 октября. Ей вменяют злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники.

По версии следствия, Гращенкова и другие фигуранты организовали контрабандную поставку концерну из Китая комплектующих низкого качества. Ущерб по делу оценивается более чем в 37 млн рублей. Дело предполагаемых сообщников экс-директора — соучредителя ООО «Интертехника» Алексея Леденева, владельца ООО «Ивановские ковши» Алексея Морохова и других — рассматривается отдельно в Химкинском городском суде Подмосковья. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере, контрабанду частей огнестрельного оружия, совершенную организованной группой, а также невыплату зарплаты. Обвинение по обоим делам утверждала прокуратура Ивановской области.

Как рассказывал «Ъ», по версии следствия, в 2023 году при модернизации автомата АК-12 калибра 5,45 мм концерну потребовались полуфабрикаты двух деталей, которые разрешалось закупать у сторонних организаций. Летом владелец ООО «Ивановские ковши» заявил о наличии у его компании мощностей для гособоронзаказа и в августе поставил пробную партию, прошедшую входной контроль. При этом представителям предприятия не сообщили, что по российским чертежам ее изготовили в Китае.

Фигуранты, установило следствие, приобрели ООО «Монтажник», перерегистрировали его в ООО «Интертехника» и от имени этой фирмы предложили концерну изготовить в России 84 тыс. полуфабрикатов, достоверно зная, что у компании нет ни производственных мощностей, ни оборудования, ни квалифицированных сотрудников. В октябре 2023 года «Калашников» в лице Гращенковой заключил с гендиректором «Интертехники» договор подряда на поставку 80 тыс. полуфабрикатов на сумму почти 110 млн рублей.

По материалам дела, фигуранты организовали договоры между китайскими компаниями и «Ивановскими ковшами» на производство деталей, конструктивно совпадающих с требуемыми полуфабрикатами. В контрактах изделия значились как винтовые гайки. Контролеры концерна приняли в общей сложности более 17 тыс. изделий, часть — забраковали. Следствие пришло к выводу, что изготовленные в КНР полуфабрикаты не соответствовали обязательным требованиям заказчика и не подлежали оплате. Ущерб в 37,8 млн рублей сложился из уже заплаченных поставщику денег и стоимости 6 тонн сырья, якобы поставленного ивановским производственникам. Помимо прочего, фигурантам вменяют контрабанду материалов, которые могут быть использованы при создании вооружения, а Морохову лично — невыплату зарплаты на сумму почти 1 млн рублей.

Дмитрий Зайцев