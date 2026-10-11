У казанских деревьев появится свой хозяин: в столице назначат главного лесника

В мэрии Казани появится новая структура, которая будет следить за состоянием деревьев в черте города

Фото: Артем Гафаров

В Казани появится новое ведомство для контроля за городскими лесами. Казанская городская дума утвердила проект решения о создании Муниципального казенного учреждения «Управление городского лесничества». В данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу.



Главная задача ведомства — взять на себя все управленческие функции в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в границах Казани. Управление будет разрабатывать лесохозяйственные регламенты, устанавливать ставки платы за аренду лесных участков и выдавать разрешения на геологическое изучение недр. Также в его обязанности войдут организация тушения лесных пожаров, проведение санитарных рубок, ликвидация несанкционированных свалок и ведение государственного лесного реестра. Кроме того, учреждение займется муниципальным лесным контролем и примет на себя часть функций по мобилизационной подготовке, включая заготовку древесины для нужд города и воинский учет сотрудников.

Финансировать работу ведомства будут напрямую из бюджета Казани по утвержденной смете. При этом управление сможет вести приносящую доходы деятельность, а все заработанные средства будут поступать в городскую казну. Руководителя нового учреждения назначит глава исполкома по контракту.

Дмитрий Зайцев