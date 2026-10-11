Трамп и Маск заявили, что Украине пора найти нового лидера

Президент США заявил, что посоветовал бы Украине найти «нового лидера, который способен заключить сделку»

Президент США Дональд Трамп заявил, что «пришло время Украине обзавестись новым президентом». Об этом пишет ТАСС.

Он добавил что посоветовал бы Украине найти «нового лидера, который способен заключить сделку», поскольку Владимир Зеленский «мог заключить много сделок, но по какой-то причине не делает этого».



С ним согласился американский бизнесмен Илон Маск. «Пришло время Украине найти нового лидера», — написал он в X.

Ранее президент Росси Владимир Путин заявил, что Украина просит о возобновлении переговоров и личных встречах, но «с террористами переговоров не ведут».

Денис Петров