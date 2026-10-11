В Казани в конце месяца могут перекрыть движение в центре города

Ограничения связаны с подготовкой и проведением XXI заседания Генеральной ассамблеи Института стандартизации и метрологии исламских государств

Фото: Артем Дергунов

В Казани в случае необходимости почти на сутки могут ограничить движение сразу по трем улицам в центре города. Ограничения связаны с подготовкой и проведением XXI заседания Генеральной ассамблеи Института стандартизации и метрологии исламских государств. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Движение может быть закрыто с 20:00 27 октября до 23:59 28 октября. Так, перекрыть планируют улицу Пушкина на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной в обоих направлениях, улицу Театральную на том же участке — также в обоих направлениях, а также улицу Карла Маркса на территории муниципальной парковки на отрезке от улицы Пушкина до улицы Театральной.

Как отмечается, ограничение вводится «при необходимости», поэтому возможные изменения стоит отслеживать ближе к дате мероприятия. Водителям, чьи маршруты проходят через центр Казани, рекомендуется заранее планировать объезды затронутых участков.

Дмитрий Зайцев