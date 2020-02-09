В России не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом

Роспотребнадзор сообщил, что в России за прошедшие сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией из Китая.

По данным Государственной Комиссии здравоохранения Китая на 9 февраля зарегистрировано 37 251 подтвержденный случай заболевания, вызванный новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 7,7% (2 653), что все равно ниже, чем за предыдущие дни, говорится в заявлении Роспотребнадзора.



Летальность составляет 2,2% (812 случаев, из них 780 — в провинции Хубей).

Ранее Всемирная организация здравоохранения констатировала снижение скорости распространения нового коронавируса.