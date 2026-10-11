ПВО за сутки уничтожили 909 беспилотников самолетного типа — Минобороны РФ

По данным Минобороны, удары выполнялись с применением оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 909 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также две управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении военного ведомства говорится, что наряду со сбитыми БПЛА и авиационными бомбами были поражены объекты транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, российские войска нанесли удары по цехам производства беспилотников, местам их запуска и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах.

По данным Минобороны, удары выполнялись с применением оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Дмитрий Зайцев