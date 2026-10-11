Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на паузу в ударах по энергетике
Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social
Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Россия и Украина согласились на взаимную приостановку ударов по энергетическим объектам.
«С настоящего момента в войне между Россией и Украиной энергетическое перемирие. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!» — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский допускает проведение выборов в стране, если Владимир Путин согласится на 60-дневное перемирие.
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