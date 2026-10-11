Личный дневник папы Франциска выйдет на пяти языках в 94 странах

Издательство Penguin Random House выпустит дневник папы Франциска с личными с записями за 1992–2024 годы

Книга «Личный дневник папы Франциска» выйдет в Северной Америке в следующем месяце, пишет The Publishers Weekly. Издательство Image, входящее в Penguin Random House Christian Publishing Group, подготовит публикацию совместно с Ватиканским издательским домом. Книга познакомит читателей с личными размышлениями, надеждами, сомнениями и молитвами понтифика, который умер в 2025 году.

В основу издания войдут записи Франциска за период с 1992 по 2024 год. Таким образом, книга охватит 32 года его жизни и духовного пути. До избрания папой в 2013 году Франциск носил имя Хорхе Марио Бергольо. Он вел личный дневник задолго до того, как возглавил Католическую церковь, и продолжал делать записи во время почти 12-летнего понтификата. Отбором фрагментов и комментариями занимался кардинал Виктор Мануэль Фернандес — давний соратник Франциска. Как и понтифик, он родился в Аргентине и занимается богословием. Сейчас Фернандес возглавляет Дикастерию доктрины веры — ведомство Ватикана, которое отвечает за вопросы католического вероучения.

Издатели рассчитывают, что дневник позволит увидеть Франциска не только в роли главы церкви, но и как человека, который размышлял о собственных достоинствах, недостатках, желаниях и сомнениях. Личные записи показывают, как он осмыслял свое призвание и обращался к Богу в разные периоды жизни. Ватикан представил книгу международным издателям на Франкфуртской книжной ярмарке. По плану издателей, книга во всех форматах выйдет в 94 странах.



Екатерина Петрова