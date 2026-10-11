Главное с 12 по 18 октября: форум «Тайм» и Российская энергетическая неделя
В Казани пройдет X архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги» и первый этап Гран-при России по фигурному катанию
На предстоящей неделе главным деловым событием страны станет Российская энергетическая неделя, в пленарном заседании которой может принять участие президент России Владимир Путин. В Москве пройдет форум «Общественный транспорт 2026», а в Казани — II Российско-Индийский бизнес-форум «Тайм» и X архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги». Главным спортивным событием в Казани станет первый этап Гран-при России по фигурному катанию на коньках, на который съедутся лучшие спорстмены. Планируем неделю вместе с «Реальным временем».
Закрытие дивидендных реестров «Татнефти», «Новатэка» и «Газпром нефти»
Когда: 12 и 13 октября.
Петербургский международный форум здоровья
Где: Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум».
Когда: 13—15 октября.
Встреча Рустама Минниханова с президентом Европейской федерации водных видов спорта Антониу Жозе Силвой
Где: Казань.
Когда: 14 октября.
Форум «Общественный транспорт 2026»
Где: Москва, конгресс-центр МГТУ им. Баумана, Национальный центр «Россия».
Когда: 14—15 октября.
Российская энергетическая неделя
Где: Москва, ЦВЗ «Манеж» (форум), Гостиный двор (выставка).
Когда: 14—16 октября.
II Российско-Индийский бизнес-форум «Тайм»
Где: Казань, Центр уникального мастерства (ЦУМ).
Когда: 14–17 октября.
X архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги»
Где: Казань, ул. Техническая, 120Б (корп.3).
Когда: 15-16 октября.
Первый этап Гран-при России по фигурному катанию на коньках
Где: Казань, Дворец спорта.
Когда: 17—18 октября.
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