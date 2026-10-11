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Главное с 12 по 18 октября: форум «Тайм» и Российская энергетическая неделя

00:00, 11.10.2026

В Казани пройдет X архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги» и первый этап Гран-при России по фигурному катанию

Главное с 12 по 18 октября: форум «Тайм» и Российская энергетическая неделя
Фото: Реальное время

На предстоящей неделе главным деловым событием страны станет Российская энергетическая неделя, в пленарном заседании которой может принять участие президент России Владимир Путин. В Москве пройдет форум «Общественный транспорт 2026», а в Казани — II Российско-Индийский бизнес-форум «Тайм» и X архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги». Главным спортивным событием в Казани станет первый этап Гран-при России по фигурному катанию на коньках, на который съедутся лучшие спорстмены. Планируем неделю вместе с «Реальным временем».

Закрытие дивидендных реестров «Татнефти», «Новатэка» и «Газпром нефти»

Сразу несколько крупных компаний на этой неделе закроют реестры для получения дивидендов за первое полугодие 2026 года. Последний день покупки бумаг «Татнефти» — 12 октября, закрытие реестра — 13 октября. Дивиденды составят 32,88 рубля на акцию. Такие же сроки у «Газпром нефти», дивиденды — 42,51 рубля на акцию. «Норникель» и «Новатэк» закроют реестр 12 октября, дивиденды составят 1,85 рубля и 35,5 рубля на акцию соответственно.

Когда: 12 и 13 октября.

Петербургский международный форум здоровья

ПМФЗ-2026 — федеральная площадка, которая является отраслевой платформой для сотрудничества практического здравоохранения, фундаментальной науки, бизнеса и власти. В этом году главная тема пленарного заседания форума — «Здоровьесбережение как путь к активному долголетию». В одной из сессий примет участие заместитель министра здравоохранения Татарстан ‒ начальник Управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев.

Где: Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум».
Когда: 13—15 октября.

Встреча Рустама Минниханова с президентом Европейской федерации водных видов спорта Антониу Жозе Силвой

Раис Татарстана примет высокопоставленного гостя в Казани. О визите в республику руководства European Aquatics «Реальное время» сообщало в середине сентября. По данным источника издания, представители федерации проведут переговоры с российской стороной о возможном проведении в Казани чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году.

Где: Казань.
Когда: 14 октября.

Форум «Общественный транспорт 2026»

Он объединит ведущих представителей власти, бизнеса и отраслевых экспертов для обсуждения стратегий, направленных на достижение национальных целей в сфере общественного транспорта. Планируется участие вице-премьера России Марата Хуснуллина, президента РСПП и бизнес-омбудсмена Александра Шохина, главы КАМАЗа Сергея Когогина и других.

Где: Москва, конгресс-центр МГТУ им. Баумана, Национальный центр «Россия».
Когда: 14—15 октября.

Российская энергетическая неделя

Главная в России площадка для обсуждения актуальных вопросов развития топливно-энергетического комплекса. В этом году форум будет посвящен переходу от энергоресурсов и технологий к будущему процветанию. Архитектура деловой программы РЭН-2026 включает семь тематических блоков: «Трансформация рынка нефти», «Развитие рынка газа», «Инвестиции в электроэнергетике», «Новая энергетика», «Экология и энергоэффективность», «Энергия международного сотрудничества» и «Образование и кадры». Традиционно на форум приезжает президент России Владимир Путин.

Где: Москва, ЦВЗ «Манеж» (форум), Гостиный двор (выставка).
Когда: 14—16 октября.

II Российско-Индийский бизнес-форум «Тайм»

Форум станет ключевой площадкой по межрегиональному и бизнес-взаимодействию, работающей на повышение товарооборота между двумя странами. Направления форума: нефтегазохимия и энергетика, информационные технологии, сельское хозяйство и фармацевтика, инвестиции и финансы, образование и наука, культура и туризм.

Где: Казань, Центр уникального мастерства (ЦУМ).
Когда: 14–17 октября.

X архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги»

В этом году мероприятие пройдет на территории бывшего картонажно-полиграфического предприятия — это пространство готовится к преобразованию в первый в России профессиональный кластер, а «Диалоги» станут первым мероприятием, которое пройдет на его территории. В этом году главной темой конференции станет использование стекла в архитектуре и искусстве. Участники обсудят современные светопрозрачные конструкции, витражи, окна, художественное стекло и создание арт-объектов из этого материала.

Где: Казань, ул. Техническая, 120Б (корп.3).
Когда: 15-16 октября.

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию на коньках

Гран-при России — турнир кубкового формата, который проходит с сентября по декабрь. Всего пройдет пять этапов, первый из них состоится в столице Татарстана. 17 октября фигуристы покажут короткую программу, 18 октября — произвольную. На этап уже заявились Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Где: Казань, Дворец спорта.
Когда: 17—18 октября.

Дарья Пинегина

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