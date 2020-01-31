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Минниханов недоволен тем, как татарстанские СМИ освещают нацпроекты

10:58, 31.01.2020
Минниханов недоволен тем, как татарстанские СМИ освещают нацпроекты
Фото: president.tatar.ru

Президент Татарстана Минниханов недоволен тем, как татарстанские СМИ освещают нацпроекты. Об этом на итоговой коллегии АО «Татмедиа» рассказал глава аппарата президента РТ Асгат Сафаров.

«Слабо освещаются нацпроекты, здесь мы находимся в зоне критики Рустама Нургалиевича. СМИ не отвечают на вопрос о практической пользе для каждого жителя республики. Механического перечисления цифр и показателей недостаточно», — заявил спикер.

Также Асгат Сафаров призвал освещать тему реализации нацпроектов через интересную, творческую подачу.

Ранее председатель Государственного совета Фарид Мухаметшин на встрече с руководителями республиканских и федеральных СМИ предложил объявить в республике конкурс на информационное сопровождение реализации национальных проектов.

ТехнологииМедиа Татарстан
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