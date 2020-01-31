Минниханов недоволен тем, как татарстанские СМИ освещают нацпроекты

Президент Татарстана Минниханов недоволен тем, как татарстанские СМИ освещают нацпроекты. Об этом на итоговой коллегии АО «Татмедиа» рассказал глава аппарата президента РТ Асгат Сафаров.



«Слабо освещаются нацпроекты, здесь мы находимся в зоне критики Рустама Нургалиевича. СМИ не отвечают на вопрос о практической пользе для каждого жителя республики. Механического перечисления цифр и показателей недостаточно», — заявил спикер.



Также Асгат Сафаров призвал освещать тему реализации нацпроектов через интересную, творческую подачу.

Ранее председатель Государственного совета Фарид Мухаметшин на встрече с руководителями республиканских и федеральных СМИ предложил объявить в республике конкурс на информационное сопровождение реализации национальных проектов.