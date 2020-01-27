Год Павла Лоханова у руля ФСС: электронные больничные, «талоны» на ТСР и компенсации инвалидам

Работой главы ФСС довольны в главной общественной организации инвалидов республики, но у самих инвалидов вопросы остались

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня ровно год, как экс-глава Камско-Устьинского района Павел Лоханов возглавил татарстанское отделение Фонда социального страхования. Прошедшие 12 месяцев оказались непростыми: необходимо было справиться с наплывом обращений инвалидов за компенсацией в связи с самостоятельным приобретением ТСР, перевести лечебные учреждения на систему выдачи электронных больничных. Кроме того, недовольные срывами поставок средств реабилитации татарстанцы инициировали кампанию по смещению управляющего ФСС, улаживать конфликт пришлось московским чиновникам. Об итогах работы Павла Лоханова глазами самого руководителя регионального отделения и тех, для кого оно работает, — в материале «Реального времени».

Контроль усилили, лидерами остались

— Первоочередными моими задачами после прихода на должность стали: снижение роста числа обращений инвалидов за компенсацией в связи с самостоятельным приобретением ТСР и протезно-ортопедических изделий, усиление контроля качества поставляемых по государственным контрактам изделий, соблюдение сроков обеспечения граждан ТСР, санаторно-курортным лечением, — сообщил «Реальному времени» в ответ на запрос об итогах первого года работы Павел Лоханов. — Также за год нам удалось сохранить лидирующую позицию по стране в части выдачи электронных листков нетрудоспособности, а также выдать юбилейный — миллионный — листок нетрудоспособности. По итогам 2019 года к системе выдачи электронного больничного подключились 99% лечебных учреждений Татарстана, тогда как по итогам 2018 года процент подключения составил 62%. Количество выданных больничных приблизилось во втором полугодии к 90%, а в целом по году составило 77,2%.

Глава регионального отделения ФСС рассказал, что в 2019 году инвалидам было выдано 15 276 199 технических средств реабилитации (ТСР) на сумму 874,3 млн рублей.

— В 2019 году нам удалось показать рост использования финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников на сумму, превышающую 100 млн рублей, — кратко отчитался Лоханов за еще одно направление работы фонда.

Претензии к региональному отделению ФСС прозвучали в конце сентября на митинге в казанском сквере Тинчурина. Фото Рината Назметдинова

«График соблюдается»

Претензии к региональному отделению ФСС прозвучали в конце сентября на митинге в казанском сквере Тинчурина — туда приехали представители инвалидов из разных районов Татарстана — от Высокой Горы до Нижнекамска. Они предъявили фонду претензии, касающиеся нарушения сроков поставки самых необходимых средств реабилитации, в частности подгузников и впитывающих пеленок, нарушения сроков обеспечения ортопедической обувью, недопоставки этой обуви и замены сложной обуви, которая должна изготавливаться на заказ, на фабричную, низкого качества поставляемых инвалидам технических средств реабилитации (ТСР), нарушения сроков выплаты компенсаций за самостоятельно приобретенные ТСР (факты пропуска установленных законом сроков выплаты компенсаций подтвердили прокурорские проверки).

Из слов руководителя регионального отделения ФСС следует, что проблемы с компенсациями инвалидам затрат на самостоятельное приобретение ТСР создали в том числе и сами инвалиды:



— Резкий рост числа обращений инвалидов за компенсацией в связи с самостоятельным приобретением технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий привел к несвоевременным выплатам. Задержки с выплатой компенсации имели место в связи с многочисленными случаями мошенничества. В настоящее время региональным отделением приняты надлежащие меры по рассмотрению обращений за выплатой компенсации. По компенсациям мы вышли на штатный режим с декабря 2019 года. С сентября 2019 года по настоящее время нами рассмотрено 6 252 заявления по компенсации. Отказ в компенсации получили два процента обратившихся — ввиду переобеспечения или несоответствия предъявленных ими чеков требованиям законодательства.

Также в прошлом году от родителей детей-инвалидов поступали жалобы на несвоевременное обеспечение средствами гигиены. Сейчас, по словам Павла Лоханова, оснований для жалоб нет:

— График обеспечения детей-инвалидов ТСР соблюдается, подгузники им развозят с первых рабочих дней этого года. А согласно государственным контрактам обеспечение граждан осуществляется в определенный ими период времени. 25 и 30 декабря 2019 года были заключены четыре госконтракта на поставку абсорбирующего белья и подгузников на первое полугодие 2020 года. 10 января 2020 года — госконтракт на специальные средства при нарушениях функций выделения на первое полугодие 2020 года. Сейчас в стадии заключения находятся еще 14 госконтрактов.

Также в прошлом году от родителей детей-инвалидов поступали жалобы на несвоевременное обеспечение средствами гигиены. Фото Рината Назметдинова

Что же касается многомесячных задержек с выплатой компенсаций инвалидам за самостоятельно приобретенные ТСР, осенью прошлого года чиновники объясняли их мошенничеством со стороны поставщиков, выдававших дешевые китайские подделки за качественные средства реабилитации, и необходимостью провести расследование по этим фактам.

— Понимая, что денежные средства, выплачиваемые гражданам за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, являются средствами федерального бюджета и за неправомерное их расходование должностные лица несут ответственность, действующее руководство организовало внутреннюю проверку всех документов, связанных с выплатой компенсации. В ходе проверки выяснилось, что была создана схема, направленная на получение средств федерального бюджета в виде денежной компенсации расходов инвалидов на приобретение технических средств реабилитации. Таким образом, задержки с выплатой компенсации были связаны с многочисленными случаями мошенничества. Но на декабрь 2019 года выплаты компенсаций за самостоятельно приобретенные ТСР уже осуществлялись в установленный законом срок.

— Завершены ли проверки по этим случаям мошенничества, сколько нарушений и на какую сумму выявлено, какие меры приняты? — поинтересовалось «Реальное время». Павел Лоханов уточнил:

— В ходе предварительного следствия изъяты 1330 заявлений и находятся на изучении в следственном управлении Следственного комитета России по Республике Татарстан. Одной из причин возмущения инвалидов стало низкое качество подгузников, поставляемых им ТРО ВОИ и фирмами, аффилированными его председателю — Рифату Ганибаеву.



— Закупка подгузников производится у завода «Драйлок Технолоджиз» марки «Magic», а также ООО «Бэлла» марки «Seni». По многочисленным обращениям граждан по вопросам качества подгузников региональным отделением была организована встреча на заводе «Драйлок Технолоджис» с родителями детей-инвалидов, недовольными качеством выделяемого государством абсорбирующего белья, — сообщил Павел Лоханов. — В ходе встречи коммерческим директором завода отмечено, что по всем показателям их подгузники соответствуют требованиям ГОСТа. Родители же предположили, что одна из причин протекания — несоответствие нормативов обеспечения. Стоит вопрос не в качестве подгузников, а в количестве, которые определяются на сутки. Сейчас выдаются три подгузника в день, но родители детей-инвалидов просят увеличить количество до пяти-шести. Региональным отделением ФСС было подготовлено и направлено обращение в адрес депутата Госдумы России Айрата Фаррахова, которое затем было переадресовано в адрес министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина. Мы попросили внести изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 №85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями», в части уменьшения сроков использования абсорбирующего белья и подгузников для детей-инвалидов с тяжелым функциональным дефицитом.

По словам одного из организаторов митинга Юрия Никишина, задержки с выплатой компенсаций за самостоятельно приобретенные ТСР продолжаются. Фото Рината Назметдинова

«Вводят талоны на ТСР»

С точки зрения самих инвалидов, проблемы, озвученные родителями детей-инвалидов на круглом столе осенью, не решены. По словам одного из организаторов митинга Юрия Никишина, задержки с выплатой компенсаций за самостоятельно приобретенные ТСР продолжаются, а у инвалидов появилась еще одна претензия — теперь в актах приемки-передачи товара, в частности подгузников, поставщик не указывает сумму, на которую инвалид получает ТСР. В подтверждение он прислал фотографии актов приемки-передачи подгузников поставщиком — все тем же ТРО ВОИ.

— Чеки за самостоятельно приобретенные ТСР, которые мы предъявляем к оплате, держат по два месяца, а потом возвращают без оплаты, объясняя, что они поддельные, — говорит Никишин. — Не принимают для выплаты компенсации чеки на ТСР, приобретенные за границей, хотя мы вправе сами выбирать, где их покупать, ведь каждому хочется, чтобы это были более удобные и качественные средства! Сейчас вводят сертификаты, которыми мы должны расплачиваться вместо денег за ТСР. А это, по сути, те же талоны из советских времен, которые отоваривают только в определенных магазинах, на предприятиях. Нам резко сузили выбор ТСР и еще снизили суммы компенсаций.

— В прошлые месяцы недопоставленные подгузники нам задним числом не выдавали, хотя нам приходилось закупать их на свои деньги, — говорит инвалид с Высокой Горы Амина Ибниева. — Как будет теперь, непонятно, никто не объяснил. Хотя система с недопоставками нелогична: если уж мы были вынуждены сами выходить из положения и тратить свои деньги, подгузники следует выдать потом, чтобы был запас. Тем более что на их приобретение были потрачены средства ФСС, и если их не выдали, то возникает вопрос: как отчитываются за эти деньги?

— Несмотря на всю обоснованную критику по качеству, доставке и цене данных изделий, ничего не поменялось, — считает представительница общественной организации родителей детей-инвалидов РООРДИ «Забота» из Нижнекамска Ирина Иващенко. — В октябре-ноябре 2019 года развезли нам подгузники с теми же проблемами: брак, пересортица, несоответствие информации об изделии... Руководитель ФСС неоднократно говорил о раскрытии мошеннической схемы. Но нам представляется, что его работа должна заключаться в другом — в своевременном обеспечении качественными ТСР. В Следственный комитет было передано примерно 1300 документов на оплату ТСР, которые инвалидам выдал ИП Закиров. Мы не беремся судить, правомерно это или нет, но сам-то ФСС почему выдает им ТСР согласно заявлениям?

Ганибаев рассказал, что в последние годы в списках на получение памперсов и пеленок фигурировало достаточно много умерших инвалидов — сейчас, по его словам, списки уточнены, что же касается претензий к качеству, то оно соответствует требованиям ГОСТ. Фото nadezhda.me

«Взаимодействие лучше конфронтации»

С вопросом об оценке деятельности ФСС «Реальное время» обратилось к общественникам — в организации, которые занимаются защитой прав и интересов инвалидов. Жанна Халтурина, которая недавно сменила на посту Светлану Заводскую, руководителя татарстанской организации Всероссийской организации детей-инвалидов (ВОРДИ), не смогла ответить на вопросы издания в силу занятости. Председатель ТРО ВОИ и по совместительству главный поставщик ТСР для регионального отделения ФСС Рифат Ганибаев откликнулся на наше предложение.

— С приходом Павла Николаевича на должность руководителя стали видны изменения в деятельности фонда, — считает он. — Сейчас идет процесс упорядочения развоза ТСР, в частности памперсов, в соответствии с графиками и сроками, указанными в контрактах, идет оптимизация доставки, и все более тесным становится наше взаимодействие с территориальным отделением ФСС.

Ганибаев рассказал, что в последние годы в списках на получение памперсов и пеленок фигурировало достаточно много умерших инвалидов — сейчас, по его словам, списки уточнены, что же касается претензий к качеству, то оно соответствует требованиям ГОСТ и установленным индивидуальными программами реабилитации инвалидов критериям.

— Понимая, что впитываемость памперсов для некоторых инвалидов недостаточна, а потребность в определенных характеристиках индивидуальна, мы внесли в план работы подготовку поправок в документы — совместно с медико-социальной экспертизой и ФСС. Мы готовим предложения и направим их в ФСС, — заявил Ганибаев. — По срокам выплат за ТСР мы направляли обращения в ФСС еще до прихода Лоханова, и фонд реагировал. В 2019 году в нашу организацию инвалиды по этому поводу не обращались.

По его словам, с приходом на должность руководителя отделения Павла Лоханова взаимодействие ФСС с поставщиками стало более тесным:

— Мы научились слышать и понимать друг друга. Вопросы, которые приходится решать, очень непростые, и решить их можно только в диалоге, во взаимодействии, а не в конфронтации.