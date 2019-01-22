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Глава Камско-Устьинского района РТ Павел Лоханов перейдет в Фонд социального страхования

15:23, 22.01.2019
Глава Камско-Устьинского района РТ Павел Лоханов перейдет в Фонд социального страхования
Фото: gossov.tatarstan.ru

Глава Камско-Устьинского района РТ Павел Лоханов станет руководителем татарстанского подразделения Фонда социального страхования.

О его отставке будет объявлено 24 января на внеочередной сессии муниципального совета района, сообщает РБК.

«Если все сложится, то дальше будет проходить процедура согласования моей кандидатуры в ФСС», — сказал сам Лоханов.

Напомним, что предыдущий управляющий региональным отделением Фонда соцстрахования РТ Рамиль Гайзатуллин в декабре 2018 года был назначен врио гендиректора УК «Ак Барс Капитал».

ОбществоВласть Татарстан
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