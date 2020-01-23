Сергей Сергеев: «Если ручное письмо полностью исчезнет, это будет большая беда для всех людей»

Какие тайны о характере человека может раскрыть его почерк?

Фото: Максим Платонов

Сегодня отмечается День ручного письма (День почерка). В преддверии этой даты графолог-почерковед Сергей Сергеев рассказал корреспонденту «Реального времени» об особенностях подписей Путина и Трампа и связи почерка с родом занятий. Также наш собеседник сообщил о пользе ручного письма и охарактеризовал отдельные элементы почерка.

«Подпись не всегда соответствует характеристике человека»

— Сергей, в свое время вы дали характеристику доценту Соколову, убившему аспирантку-сожительницу. Как часто к вам обращаются за подобными экспертизами как к графологу и почерковеду?

— Как к почерковеду обращаются не сказать что часто, но и не редко. Как к графологу по данной теме обращаются достаточно редко. К счастью, подобные случаи у нас редки.

— Изучали ли вы почерк российских и зарубежных лидеров?

— Да, бывало. В основном исторических личностей — тех, кто были во главе нашего государства, зарубежных стран. Они все на слуху.

— А почерк нынешнего главы России изучали?

— Специально нет. Для практических нужд мне это не требовалось.

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По почерку Дональда Трампа можно сказать, что он достаточно твердый, упорный человек

— А зарубежных глав — Трампа или других лидеров?

— Да. По почерку Дональда Трампа можно сказать, что он достаточно твердый, упорный человек.

— Что можете сказать про подпись Владимира Путина?

— По подписи давать характеристику в практических целях нельзя. Подпись не всегда соответствует характеристике человека. Подпись — это как человек хочет себя показать, некая визитная карточка, демонстрация себя. Кстати, у Владимира Владимировича (Путина, — прим. ред.) соответствие почерка и подписи имеется.

— Как формируется почерк у человека?

— Формируется еще до рождения человека, идет закладка природой. Начиная с рождения формируется в среднем до 20 лет, есть индивиды, у которых — до 30. Есть феноменальные люди, у которых он может сформироваться к 18 годам.

— То есть по почерку 16—18 летних парней можно понять, что они еще сами не сформировались?

— Конечно. Чаще всего у 16-летних юношей и девушек имеются все признаки незрелости — это самый распространенный вариант. Самый общий признак незрелости — разный наклон букв и элементов — то вправо, то вертикально, влево. Там же надо смотреть по организации, интервалы между буквами, словами, строчками.

Фото Дмитрия Резнова

Точно по почерку нельзя определить будущее. В почерковедческой экспертизе есть методики, по которым можно определить пол и возраст человека

«Основной фундамент закладывается родителями»

— Правда ли, что у представителей одной профессии сходный почерк? Например, у врачей он самый непонятный.

— На самом деле, я бы не сказал, что профессию объединяет почерк. Может быть, лет сто назад, когда превалировал ручной труд, когда можно было людей поделить по цеховым направлениям, тогда этот принцип можно было применить. Сейчас уже нельзя, все смешалось. Началась технологическая эра, которая идет как минимум 20 лет. У людей одной профессии могут быть разнообразные почерки.

— И по почерку нельзя определить род занятий человека?

— Есть специфические направления, где большинство людей имеют близкий почерк. Например, специалисты IT-сферы. Большинство айтишников обладают признаками, объединяющими друг друга: мелкий почерк (говорит об интроверсии, замкнутости, уходе в себя), наличие логических форм в почерке (закрытие аркадки), нитеобразные связки — хорошая интуиция, то есть человек имеет наклонности не только в области логики, математики, но и плюс интуиция, должен быть фактор озарения. Не зная всех данных, он может интуитивно догадываться о нужном направлении, результате.

— Есть ли вещи, которые нельзя определить по почерку?

— Точно по почерку нельзя определить будущее. В почерковедческой экспертизе есть методики, по которым можно определить пол и возраст человека. Если брать графологию, то она берет на вооружение такие вопросы, как пол, возраст, но только вероятно. Например, пол. Когда создавалась методика в судебном почерковедении, технологической эры еще не было. У людей был определенный род занятий, можно было как-то разграничить пол: женщины — домохозяйки, педагоги, воспитатели, работники сферы питания. У женщин был и соответствующий почерк. У мужчин больше выражена сенсорная и логическая направленность — это физический ручной труд. Если они занимались педагогикой, то их сфера была больше связанной с точными науками — математикой, физикой, химией.

— Скажите, передается ли «плохой почерк» («как курица лапой») по наследству?

— Не могу категорически сказать, что почерк передается по наследству, поскольку это зависит от природы. Да, основной фундамент закладывается родителями. Природная закладка идет в утробе матери. Но как распорядится природа на выходе и далее, знает только она. Точно копировать у отца и матери она не будет, у природы задачи такой не стоит, это невозможно.

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Если ручное письмо полностью исчезнет, то это будет большая беда для всех людей, особенно для молодых, которые родятся и будут дальше взрослеть. Если не будет ручного письма, они не смогут сформировать все навыки, которые природа дает им при взрослении

«Ни в коем случае нельзя отказываться от ручного письма»

— Сейчас дети больше времени проводят с гаджетами, за компьютером. Не получится ли так, что ручное письмо полностью исчезнет? И не останутся ли графологи и почерковеды без работы?

— Меня, конечно, умиляет, что вы беспокоитесь о работе графологов. Если ручное письмо полностью исчезнет, то это будет большая беда для всех людей, особенно для молодых, которые родятся и будут дальше взрослеть. Если не будет ручного письма, они не смогут сформировать все навыки, которые природа дает им при взрослении. Это не только мелкая моторика, это очень сложные процессы, которые формируются в мозге. Они должны практиковаться именно ручным письмом. Можно, конечно практиковать лепку из пластилина или взять клавиатуру и стучать по ней пальчиком — тоже вроде бы формируется мелкая моторика, но это не совсем так. Должны быть задействованы, мозг, рука, зрение — только при совокупности это возможно.

Если брать пример воспитания японских детей, у них уже пару десятилетий используют клавиатуру. Но, во-первых, у них соответствующее письмо — иероглифы. Они могут себе это позволить: специальным техническим прибором, кистью разрабатывать моторику, у них есть дополнительные приспособления. Для людей европейского типа, у которых присутствует линейное письмо, к сожалению, без ручного письма ничего не сделать. Если взять и грубо перейти на компьютерную клавишу, то в дальнейшем человек не сможет полностью сформироваться как личность и произойдет элементарная деградация. Это не делается в одно десятилетие. Все произойдет медленно. Но уверяю вас, два-три поколения дадут знать, что обратной дороги не будет. Поэтому ни в коем случае нельзя отказываться от ручного письма.

— С какого возраста нужно приучать ребенка к ручному письму?

— Я все-таки приверженец советской модели образования. Когда ребенок способен понимать все свои потребности, реагировать, индивидуализировать, тогда его можно приучать к ручному письму.

— То есть с шести лет, с первого класса?

— Да, где-то так.

— В чем разница между графологией и почерковедением? К чему (и к кому) чаще обращаются криминалисты?

— Разница огромная. Судебная экспертиза — это уже процессуальные действия. [Почерковедами] не просто проводятся исследования, как в графологии, но и дается экспертное заключение по вопросам, требующим специальных знаний, поставленным соответствующими органами (дознания, следствия) или судом. То есть требуется соответствующий документ — постановление или определение. Почерковедение — это описание действия. Если говорить о графологии, в отечественном судопроизводстве ее нет, не нашлось места. На Западе она есть: графология имеет разные направления: криминалистическая, медицинская, социальная, профессиональная и т. д. В России она пока имеет практическую направленность. Я бы сказал, что это все-таки искусственное научное комплексное направление, которое состоит из психологии, физиологии, психопатологии, анатомии и других. Но основная масса — это психологические теории.

Фото Дмитрия Резнова

Буквы то вверх, то вниз, то меняется наклон — вправо, влево, прямой — это говорит о незрелости. Как правило, это почерк молодого человека

«Округлые буквы — доброта, «размашистый» почерк — насыщенный темперамент…»

— Скажите, о чем говорят округлые буквы и «размашистый» почерк?

— Крупные округлые буквы — в узком смысле это экстраверсия, доброжелательность, доброта, коммуникативность, человек любит общаться. «Размашистый» почерк указывает на насыщенный темперамент, часто о таком человеке говорят «рубаха-парень», с душевной теплотой, также это указывает на амбициозность человека.

— А когда «буквы пляшут»?

— Буквы то вверх, то вниз, то меняется наклон — вправо, влево, прямой — это говорит о незрелости. Как правило, это почерк молодого человека. Но может быть и признаком старческой немощности: человек уже стар, его замучили хронические болезни — у такого лица буквы тоже могут «плясать».

— А мелкий почерк?

— Мелкий почерк — интроверсия, направленность в себя, сбережение энергии, наблюдательность, кротость, исполнительность, реалистичность. Опять же, все зависит от почерка. В основной своей массе, если смотреть гештальт-подход, могут играть и другие факты: допустим, человек устал, хочет отдохнуть.

— В четверг, 23 января, отмечается День ручного письма? Вы, почерковеды и графологи, будете его праздновать?

— У почерковедов есть свой профессиональный праздник. А графологи отмечают: встречаются, общаются, проводятся даже своего рода капустники.