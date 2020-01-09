Историка Соколова перевели из центра психиатрии имени Сербского в СИЗО

Историка Соколова, обвиняемого в убийстве выпускницы СПбГУ, своей сожительницы Анастасии Ещенко, перевели из Центра психиатрии имени В.П. Сербского, где он находился для проведения экспертизы, в СИЗО в Москве.



Как уточнил «РИА Новости» адвокат историка Александр Почуев, психиатрическая экспертиза близка к завершению.

Напомним, 7 ноября в реке Мойке был обнаружен доцент СПбГУ Олег Соколов, у которого в портфеле оказались отрубленные женские руки и травматический пистолет. Выяснилось, что ученый убил свою бывшую студентку, с которой сожительствовал.

В зале суда Соколов объяснил, что причиной убийства стала ссора. По словам обвиняемого, во время бытового конфликта девушка набросилась на мужчину с ножом. Решением Октябрьского районного суда Соколов арестован до 8 января 2020 года на время предварительного следствия. 16 ноября в станице Старовеличковской Краснодарского края прошли похороны девушки.

