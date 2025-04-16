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Совфед одобрил закон о поступлении выпускников колледжей в вузы без ЕГЭ

14:25, 16.04.2025
Совфед одобрил закон о поступлении выпускников колледжей в вузы без ЕГЭ
Фото: Максим Платонов

Совфед утвердил закон, ограничивающий возможность поступления выпускников колледжей в вузы без сдачи ЕГЭ. Согласно документу, данная льгота будет действовать только при поступлении на специальности, схожие с полученным средним профессиональным образованием.

Закон направлен на обеспечение преемственности образования и предотвращение злоупотреблений при поступлении в высшие учебные заведения. Ранее выпускники колледжей могли поступать в вузы без ЕГЭ на любые специальности.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что сегодня в рамках визита в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания ряда соглашений между татарстанскими и петербургским вузами.

Матвей Гавриков

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