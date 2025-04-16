В Татарстане выдано более 700 патентов на изобретения в 2024 году

Фото: Людмила Губаева

По данным пресс-службы Роспатента, озвученным РБК «Татарстан», в регионе в 2024 году был выдан 701 патент на изобретения, что на 24 единицы, или 3,5%, больше показателя 2023 года.

Подавляющее большинство патентов — 644 штуки (92% от общего числа) получили юридические лица. Этот показатель вырос на 20 единиц по сравнению с предыдущим годом.

Физические лица за тот же период получили 57 патентов на изобретения, что на четыре больше, чем в 2023 году.

Напомним, что Казанский государственный медицинский университет (КГМУ) одержал победу в федеральном конкурсе изобретений «Успешный патент — 2024», организованном Роспатентом. Награда была вручена за разработку «Препарат и способ его использования для терапии повреждений головного и спинного мозга».



Матвей Гавриков