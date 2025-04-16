Подростки Татарстана активно ищут работу: резюме 14—17-летних выросли в 2,3 раза

Фото: Максим Платонов

Аналитики «Авито Работы» провели исследование динамики количества резюме соискателей в возрасте 14—17 лет. По данным за первый квартал 2025 года, количество резюме данной возрастной группы в Татарстане увеличилось в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя зарплата для частичной занятости, на которую рассчитывают молодые соискатели, составляет 30 000 рублей в месяц. Наибольший рост наблюдается в сфере детского сопровождения: интерес к позиции няни вырос на 79% с ожиданием зарплаты в 30 000 рублей.

Также значительно увеличилось количество резюме на следующие позиции:

Расклейщик (+69%) с желаемой оплатой 20 000 рублей.

Репетитор (+67%) — 20 000 рублей.

Промоутер (+66%) — 20 000 рублей.

Отмечается рост интереса к профессиям мастера ногтевого сервиса (+50%) и продавца-кассира (+32%). Такая тенденция объясняется стремлением подростков к самостоятельности и желанием получить первый рабочий опыт, особенно во время каникул.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Работодатели отмечают, что данные позиции привлекательны для молодых соискателей из-за гибкого графика работы, отсутствия необходимости в специальном образовании и возможности быстрых выплат.

Напомним, что половина казанцев — 53% — поддерживают разрешение привлекать подростков 14—17 лет к работе в выходные во время летних каникул, сообщили аналитики SuperJob. Соответствующий закон ранее подписал президент России Владимир Путин.

Матвей Гавриков