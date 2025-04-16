Google столкнулся с иском на £5 млрд в Великобритании
Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании получил иск, требующий взыскать с Google более 5 млрд фунтов стерлингов.
В документах утверждается, что компания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, искусственно ограничивая работу конкурирующих поисковых систем. Подробности иска пока не раскрываются.
Напомним, что недавно американская корпорация Google объявила о намерении приобрести специализирующуюся на безопасности облачных технологий компанию Wiz за $32 миллиарда.
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