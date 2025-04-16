За 2025 год в Татарстане в реестр ОКН включили 20 новых объектов

Фото: Михаил Захаров

С начала 2025 года в государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) включили 20 новых пунктов. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель комитета по охране ОКН Иван Гущин.

— К самым старым объектам относятся православные храмы. И здесь невольно возникает вопрос, а почему. На самом деле здесь нет отдельный подоплеки. Просто реестр содержателен объектами именно религиозного значения: и мечети, и церкви. Если брать общее число ОКН, то почти 30% — это православные объекты, — сказал он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Всего в реестр входят 1907 татарстанских объектов, еще 446 имеют статус федерального значения. В статусе вновь выявленных находятся 3 411 объектов.

— Эти списки постоянно меняются: какие-то объекты добавляются, какие-то исключаются. Проводится постоянная инвентаризация. 625 памятников архитектуры имеют временный статус вновь выявленных. Их ждут экспертизы: на выявление предмета охраны, определение местоположения, адресации, кадастрового учета и т.д., — добавил Гущин.

Елизавета Пуншева