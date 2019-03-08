Космос от Хартикайнена, ноль голов Мозякина и Хабиров на выезде

О причинах преображения уфимцев в плей-офф

Перед стартом серии первого раунда Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» легко можно было поверить в то, что команды сыграют все семь матчей. В итоге получились четыре овертайма, две крупные победы «Салавата Юлаева» и шесть встреч, по итогам которых башкирский клуб вышел в следующий раунд. Хотя еще месяц назад в подобное преображение «юлаевцев» мало кто верил. О том, за счет чего «Салавату» все-таки удалось пройти «Магнитку» — в материале «Реального времени».

Легионеры вышли на космический уровень



Нападающие уфимцев Умарк, Хартикайнен и Кемппайнен провели серию не просто хорошо, а практически идеально. Получая справедливую критику в свой адрес на протяжении всего сезона, атакующие легионеры «Салавата» выдали свои лучшие матчи ровно в тот момент, когда это было нужно. Особняком здесь стоит вчерашний шестой матч в серии, в котором Хартикайнен сделал дубль, а Кемппайнен забил решающий гол в овертайме.

Получается, что тренерский штаб уфимцев не прогадал, не взяв ведущих хоккеистов на последние выездные матчи на Дальний Восток. Прав был Николай Цулыгин и когда предоставил немалый по меркам КХЛ отдых конкретно Умарку, регулярно отпуская его на родину к беременной супруге. Ребенок родился аккурат перед плей-офф, и швед в кубковых матчах стал тем самым Умарком, которого так любят болельщики как в Уфе, так и во всей КХЛ.

Но отдельного упоминания заслуживает преображение Хартикайнена. Финн явно выделялся на фоне всех участников серии и выглядел много лучше того же Сергея Мозякина, лидера магнитогорцев. 10 очков в 6 матчах (5 голов плюс 5 передач) позволили Теему стать лучшим бомбардиром первого раунда плей-офф, а буквально неделю назад клуб объявил о том, что Харти остается в столице Башкирии еще на сезон. По информации издания Sport24, его оклад составит 80 млн рублей в год (для сравнения, ведущие казанские легионеры «Ак Барса» в прошедшем сезоне зарабатывали: Азеведо — 100 млн, Ландер — 140 млн).

Чуть хуже шведа и двух финнов сыграли Филипп Ларсен и Юха Метсола, но, любопытно, что в пятой игре в Магнитогорске и они отличались заброшенными шайбами (датский защитник — в чужие ворота, финский вратарь — в свои).

Хартикайнен явно выделялся на фоне всех участников серии. Фото vk.com/hcsalavat

Прибавили те, от кого этого ждали весь сезон

В плей-офф для кого-то неожиданно, для кого-то ожидаемо разыгрались хоккеисты, от которых в Уфе ждут большего уже давно. Речь идет о Дмитрии Кугрышеве и Владимире Ткачеве. Последний забил, пожалуй, переломный гол уфимско-магнитогорской серии, выдержав мастерскую паузу в овертайме пятого матча. Нападающий Александр Кадейкин, который сделал до этого перехват и отдал пас на Владимира, после игры говорил, что у всей команды екнуло сердце, когда Ткачев не бросил сразу, а начал обыгрывать вратаря.

Кугрышев также забил в пятом матче в Магнитогорске и показал, что готов в плей-офф отрабатывать свой немаленький по меркам КХЛ контракт. Гол-шедевр сотворил во втором матче серии Максим Майоров. Отдельной похвалы заслуживает и главный тренер. В ситуации, когда выбыл из-за травмы один из лидеров «Салавата» Антон Бурдасов, Цулыгин принял верное решение, заменив его во втором звене Максимом Рыбиным. Да, ветеран играл не столь ярко в целом и далеко не так уверенно, как Бурдасов, но пользу команде принес, и забив, и заработав на себе важное удаление соперника в третьей игре в Уфе.

Нет в списке особо отличившихся игроков, пожалуй, только казанского воспитанника Александра Бурмистрова, который умудрился закончить серию с отрицательным показателем полезности.

Публичная поддержка от Радия Хабирова

Временно исполняющий обязанности главы Башкортостана в начале года встретился с главным тренером и капитаном команды. В январе у «Салавата» продолжался игровой кризис, и встреча выглядела скорее рабочей. Но Хабиров, в отличие от своего предшественника Рустэма Хамитова, на матчах регулярного чемпионата затем появлялся часто.

Одним из ключевых моментов серии, без сомнения, стал приезд врио главы РБ на вторую игру в Магнитогорск. Фото glavarb.ru



Перед плей-офф уже «Салават Юлаев» пригласил Хабирова к себе в гости и вручил ему памятный игровой свитер под номером один. На этой встрече приключился конфуз с главным тренером команды, который хотел было пожать руку Радию Фаритовичу, но не вышло.

Одним из ключевых моментов серии, без сомнения, стал приезд врио главы РБ на вторую игру в Магнитогорск. Уфимцы тогда не подкачали, выиграв уверенно — 4:1. Хабиров смотрел за встречей не просто из VIP-ложи, а в компании сибайской детской хоккейной команды «Горняк», что добавило ему вистов как у хоккейной публики, так и у тех, кто следит за экологической ситуацией в Сибае.

Мозякин провалил серию

Безусловно, не выглядела здорово на протяжении всей серии и сама «Магнитка». Появившуюся информацию о вирусе в команде сейчас не имеет смысла комментировать с точки зрения того, правда это или нет, но факт остается фактом — «Магнитка» и близко не показала тот уровень игры, который демонстрировала в заключительных играх регулярки против «Ак Барса».

Случались и совсем необъяснимые вещи. Например, в пятой игре серии Сергей Мозякин ошибся в овертайме, просто отдав пас точно на клюшку Кадейкину. Но стоит отдать должное и самим хоккеистам «Салавата», которые выключили Мозякина из игры. Самый дорогой хоккеист лиги (по недавно опубликованным данным издания «Спорт-Экспресс», его контракт составляет 180 млн рублей без учета бонусов) толком не бросал по воротам Метсолы и даже не приближался к своей излюбленной точке для броска в левом круге вбрасывания — его туда не пускала оборона «юлаевцев». Здесь стоит в очередной раз отметить работу тренерского штаба Цулыгина, который сумел найти противоядие для такого игрока. Мозякин в итоге не забросил ни одной шайбы.

После невнятной регулярки уфимцы выдали отличную серию против «Металлурга», в которой победили заслуженно. Фото vk.com/hcsalavat



Карма Величкина и задний ход от «Салавата»

Перед пятым матчем серии напомнил о себе вице-президент «Магнитки», один из самых эпатажных людей в российском хоккее Геннадий Величкин. На сайте магнитогорского клуба появилась информация, что в чаше арены «Металлурга» в джерси «Салавата Юлаева» разрешено появляться только в специально отведенном для этого месте — на гостевом фан-секторе. Люди из Уфы не могли просто взять и купить себе билет на трибуну. Ситуацию можно назвать провокационной, что в духе Величкина, но в итоге обошлось без громких скандалов, а магнитогорскому руководству в какой-то мере воздалось за его поведение во время серии.

«Отличился» вне льда и «Салават Юлаев». Когда казанский «Ак Барс» проиграл четвертый матч своей серии с омским «Авангардом», SMM-щик уфимцев написал под комментарием «Сезон для клуба окончен» ехидное, но совершенно безобидное «Забыли #айдавотпуск», намекая на маркетинговую акцию «барсов» под слоганом «айда». В «Ак Барсе» не растерялись и ответили: «Присоединяйтесь!». Вся переписка в соцсетях выглядела забавно, но потом комментарий «Салавата» был удален и появилась запись, что сотрудник клуба, который позволял себе колкие выражения в адрес соседей, уже уволен. Ситуация получила резонанс все в тех же соцсетях, в итоге недавно назначенный генеральный директор клуба Александр Курносов, видимо, под давлением общественного мнения и сотрудников клуба, сделал заявление, что никто уволен не был, и вообще все это внутренняя кухня уфимского клуба.

в информационном поле. То же самое, по сути, случилось и на льду. После невнятной регулярки уфимцы выдали отличную серию против «Металлурга», в которой победили заслуженно. Теперь осталось понять: все это до очередного провала или «Салават» теперь снова безоговорочный топ-клуб Восточной конференции?