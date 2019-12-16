Очередные испытания для Цулыгина: вояж в Европу, битва за плей-офф и будущее Умарка

«Салават Юлаев» готовится к сумасшедшему графику

Уфимский хоккейный клуб на этой неделе приедет в Казань на третье «зеленое дерби» сезона. А уже 23 декабря команды сыграют в швейцарском Давосе вынесенный матч и, таким образом, презентуют хоккейной Европе бренд татаро-башкирского противостояния. «Салават Юлаев» затем останется в Швейцарии и сыграет в Кубке Шпенглера. О том, зачем уфимцам этот турнир в разгар сезона, как команда готовится к сложному отрезку в КХЛ, и о будущем главной звезды клуба, шведа Линуса Умарка — в материале «Реального времени».

Непредсказуемый кубковый посев на Востоке

Если посмотреть на турнирную таблицу Восточной конференции прямо сейчас, то там не так много сюрпризов: удивляет лишь низкое место магнитогорского «Металлурга» и довольно высокое «Адмирала» из Владивостока. Однако если внимательно вглядеться в цифры (количество проведенных игр и очки), а также в календарь будущих встреч, можно легко спрогнозировать довольно тяжелый график для «Салавата Юлаева». У уфимцев сейчас четвертое место, 38 проведенных матчей и 45 очков в активе, однако у соперников, расположившихся ниже команды Николая Цулыгина, по два-три матча в запасе. Сейчас по потерянным очкам «юлаевцев» опережают и «Автомобилист», и «Адмирал», и «Сибирь».

Во вторник башкирский клуб принимает дома как раз новосибирцев, а начиная с выездной встречи в четверг в Казани у «Салавата» начинается настоящий игровой нон-стоп, состоящий из матчей с топовыми соперниками. Две игры с «Ак Барсом», выезд в Балашиху к «Авангарду», встречи с московскими «Динамо» и ЦСКА, ярославским «Локомотивом», «Автомобилистом» из Екатеринбурга, две игры с «Барысом» и снова матч с «Ак Барсом». Предсказать сейчас, какой будет в итоге кубковый посев на Востоке, не представляется возможным, так как даже аутсайдер «Трактор» еще может набрать ход и в серии домашних матчей набрать драгоценные очки.

Всего два поражения «Салавата Юлаева» в таком графике и две победы «Металлурга» и «Куньлуня» могут отбросить уфимцев за пределы плей-офф даже по ходу декабря. Таким образом, вряд ли Цулыгину удастся прошлогодний трюк, когда команда обеспечила себе место в играх Кубка Гагарина лишь за две недели до старта его розыгрыша и могла позволить себе на последние матчи регулярного чемпионата на Дальнем Востоке отправить не основной состав. В этом сезоне «юлаевцы» в «регулярке» выглядят так же нестабильно, как и год назад, однако тогда на руку был как раз календарь. Сейчас даже малейшее послабление может реально стоить места в плей-офф, поэтому каждая из 24 оставшихся встреч будет крайне важна. Не стоит забывать и о том, что преимущество высокого кубкового посева также никто не отменял, хотя, как показали прошлогодние игры Кубка Гагарина, уфимцев он несильно волнует — начинать серии в гостях им даже удобнее.



Кубок Шпенглера — старейший европейский хоккейный турнир, в этом году пройдет уже 93-й его розыгрыш. Фото spenglercup.ch

Удастся ли выиграть Кубок Шпенглера с четвертой попытки?

Определенной трудности добавляет то, что сейчас в команде много травмированных хоккеистов, а в конце декабря «Салават Юлаев» примет участие в традиционном Кубке Шпенглера, который пройдет в швейцарском Давосе. Там уфимцы могут сыграть от трех до пяти матчей, в зависимости от турнирных успехов. Подопечные Николая Цулыгина попали в группу с «Амбри-Пиоттой» из Швейцарии и финским ТПС. Если «юлаевцы» выиграют оба матча, то напрямую попадут в полуфинал, а если не займут первого места в группе, то сыграют еще и дополнительный промежуточный четвертьфинал за право выйти в ½ финала, а затем и в сам финал, который традиционно играется 31 декабря, в канун Нового года.

Кубок Шпенглера — старейший европейский хоккейный турнир, в этом году пройдет уже 93-й его розыгрыш. Последний раз российская команда побеждала в нем в 2010 году — тогда трофей достался питерскому СКА. В прошлом сезоне от России выступал магнитогорский «Металлург», который в четвертьфинале проиграл немецкому «Нюрнбергу» (1:3).

«Салават Юлаев» в своей новейшей истории участвовал сразу в трех розыгрышах трофея. В 2007 году команда Сергея Михалева проиграла в финале канадцам (1:2), в 2012-м подопечные Владимира Юрзинова-младшего оступились уже на стадии четвертьфинала (5:7), а в 2014-м под его же руководством команда снова вышла в финал, но проиграла швейцарскому «Серветту» со счетом 0:3. Два серебра в трех попытках — неплохой результат, однако в последние годы клубы КХЛ практически не рассматривают этот турнир со спортивной точки зрения.

Основных причин, по которым клубы стремятся поехать на очередной Кубок Шпенглера, две. Во-первых, игрокам разрешается привозить на турнир свои семьи и встретить Новый год в красивой европейской стране. Жесткого режима на время проведения соревнований нет, все играют в свое удовольствие. Во-вторых, каждый приезд в Швейцарию так или иначе заставляет Европу говорить об очередном клубе КХЛ, а это положительно влияет на имидж. Так, например, в прошлом году к Кубку Шпенглера был интерес у «Авангарда», который здорово работает на свою популярность и известность во всем мире. Однако в клубе решили не рисковать, так как дополнительные игры перед новогодней паузой так или иначе влияют на физическое состояние команды. С такими проблемами рискует столкнуться и «Салават Юлаев», если все-таки решит побороться за трофей, а не просто съездить для смены обстановки и приятных семейных ужинов в Альпах.

Нас все устраивает, все ребята — бойцы. Мы с начала чемпионата говорили, что будем пытаться находить такое усиление перед плей-офф, которое нам поможет

«Салават Юлаев» может усилиться перед дедлайном

Пока что команда готовится в Уфе к возобновлению чемпионата после паузы на матчи Кубка Первого канала. В минувшую пятницу «Салават Юлаев» провел открытую тренировку для СМИ, по ходу которой Николай Цулыгин ответил на некоторые важные вопросы этого отрезка сезона:

— У нас сейчас не все тренируются: кто-то из игроков уехал в сборную, кто-то травмирован, а здоровые игроки сегодня выходили на лед.

— Как оцените готовность Хартикайнена и Хохрякова?

— Теему катается только второй день. Тренируется и пытается набрать форму. Игры все покажут. А вот Хохряков пока не готов. Сегодня он вышел на лед, чтобы понять, насколько хорошо будет себя чувствовать.

— В тренировочном процессе как-то учитываете скорую поездку в Швейцарию?

— Абсолютно нет. Учитываем только ближайшие четыре игры чемпионата, и мы полностью на них сконцентрированы.

— Перед предыдущей паузой в чемпионате вы говорили, что довольны составом и что усиление не требуется. За прошедший месяц что-то изменилось?

— Нас все устраивает, все ребята — бойцы. Мы с начала чемпионата говорили, что будем пытаться находить такое усиление перед плей-офф, которое нам поможет. Не просто так, для галочки, а именно игроки, которые нам помогут.

В последних матчах перед паузой доходило до того, что в центре звена играл даже крайний нападающий Никита Сошников

Мы рассчитываем на тех, кто будет здоров и готов играть. Плюс у нас есть «Торос». Сейчас ребята в поездке, и мы дали им шанс сыграть, чтобы они просто здесь не тренировались, а находились в игровых кондициях. После выезда будем кого-то из них приглашать.

Из речи Цулыгина понятно, что он не против приобретений перед дедлайном, который наступит в КХЛ в конце декабря. Пока что из ключевых трансферных новостей можно отметить лишь недавнее продление соглашения с датским защитником Филиппом Ларсеном, контракт которого теперь рассчитан до 2022 года. Ну а главное амплуа, которое можно усилить прямо сейчас, — это позиция центрфорварда. В последних матчах перед паузой доходило до того, что в центре звена играл даже крайний нападающий Никита Сошников. Кстати, лучший снайпер уфимской команды поехал в расположение сборной России с микротравмой и пропустил первую встречу против шведов. В играх против чехов и финнов он сыграл, но результативных баллов не набрал.

Будущее Умарка: отъезд в Европу или новый контракт в Уфе?

Первая половина сезона показала, что нынешняя игра «Салавата» очень сильно зависит от того, в каком состоянии лидеры команды. Хотя в ноябре здорово проявило себя звено Кугрышев — Кадейкин — Жарков. Тем не менее Цулыгин продолжает как вынужденно, из-за травм, тасовать пятерки, так и просто производить ротацию звеньев.

Однако главной звездой «юлаевцев» по-прежнему, остается шведский форвард Линус Умарк. Его 33 очка в 37 играх нынешнего сезона позволяют идти лучше прошлогоднего графика, когда он впервые в уфимской карьере набрал меньше 50 результативных баллов за «регулярку». Но сейчас ситуация иная — весной 2020-го у Линуса заканчивается контракт с клубом, и пока что его будущее под вопросом. В этом году в одном из интервью хоккеист вроде бы дал понять, что готов к переезду в Европу, так как там будет комфортно жить его семье. Этой осенью к Умарку в Уфу даже приезжала съемочная группа из Швейцарии. Основной целью их поездки было поговорить о предстоящем Кубке Шпенглера, но уфимский легионер высказался и о своем будущем, назвав среди возможных вариантов продолжения карьеры как родной шведский «Лулео», так и какой-нибудь швейцарский клуб.

Весной 2020-го у Линуса заканчивается контракт с клубом, и пока что его будущее под вопросом

Однако, по информации «Реального времени», в данный момент сторона шведского игрока в качестве приоритетного варианта рассматривает именно продление контракта с «Салаватом Юлаевым». Умарку комфортно в столице Башкортостана, вместе с другими легионерами они живут в специальных апартаментах в центре города, у Гостиного двора. Они дружат семьями, а на льду уже давно нашли взаимопонимание. Но ключевым моментом в переговорах по продлению договора станет его новая сумма. Сейчас контракт Линуса довольно весом для клуба — порядка 120 миллионов рублей за сезон без учета бонусов, и многое будет зависеть от того, как в Уфе планируют вписываться в будущий потолок зарплат, который совсем скоро будет введен в КХЛ.