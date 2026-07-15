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УНИКС объявил о переходе защитника Евгения Бабурина

21:40, 15.07.2026

39-летний баскетболист подписал контракт с казанским клубом на один сезон

УНИКС объявил о переходе защитника Евгения Бабурина
Фото: nn-basket.ru

УНИКС в своих социальных сетях объявил о подписании однолетнего контракта с защитником Евгением Бабуриным.

Соглашение с 39-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Евгений Бабурин провел в составе «Пари НН» 23 матча, набирая в среднем 8,1 очка, делая 2,3 передачи, 1,5 подбора.

Евгений Романов

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