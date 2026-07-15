Международная федерация гандбола сняла запрет с российских команд
Команды смогут выступать с флагом и гимном
Международная федерация гандбола (IHF) сняла запрет на участие российских и белорусских команд в турнирах под своей эгидой. Теперь сборные смогут выступать с государственными флагами и гимнами.
— IHF в сотрудничестве с Международным агентством допинг-тестирования (ITA) должна принять все необходимые меры для выполнения применимых антидопинговых требований в связи с возвращением российских спортсменов к международным соревнованиям по гандболу, — сказано в заявлении.
Ранее девять стран Евросоюза обратились к еврокомиссару по спорту с требованием прекратить финансирование международных спортивных организаций, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов.
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